Трупный запах из подвала одного из домов в 3 микрорайоне Актау беспокоит жильцов

- Невозможно открыть ни окна, ни двери. Обращались в ЖЭК неоднократно, но нас там кормят завтраками. Я уже готов был даже заплатить из своего кармана, лишь бы избавиться от этого невыносимого запаха, - говорит Дмитрий.

По словам Дмитрия, одного из жителей дома №36 в 3 микрорайоне, 19 февраля в подвале было обнаружено тело мужчины. Как выяснилось, он был без определённого места жительства. После того, как тело забрали, из подвала стал исходить неприятный запах.Для устранения его жильцы дома обратились в управляющую компанию, сотрудники которой продезинфицировали подвал хлоркой. Но после обильных осадков запах усилился, что стало вызывать еще большие неудобства.В ТОО «Мил & Кам» пообещали сегодня, 3 марта, провести вторичную обработку.- При необходимости мы проведём обработку снова, - добавили в управляющей компании.