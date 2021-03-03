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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:06

Просмотров: 3219

Трупный запах из подвала одного из домов в 3 микрорайоне Актау беспокоит жильцов

После смерти мужчины без определённого места жительства в подвале дома №36 в 3 микрорайоне люди испытывают дискомфорт. Из-за трупного запаха жильцы не могут открыть двери и окна. Ситуацию прокомментировали в управляющей компании ТОО «Мил & Кам».

Фото пользователей Сети
По словам Дмитрия, одного из жителей дома №36 в 3 микрорайоне, 19 февраля в подвале было обнаружено тело мужчины. Как выяснилось, он был без определённого места жительства. После того, как тело забрали, из подвала стал исходить неприятный запах.

Трупный запах из подвала одного из домов в 3 микрорайоне Актау беспокоит жильцов


Для устранения его жильцы дома обратились в управляющую компанию, сотрудники которой продезинфицировали подвал хлоркой. Но после обильных осадков запах усилился, что стало вызывать еще большие неудобства.

- Невозможно открыть ни окна, ни двери. Обращались в ЖЭК неоднократно, но нас там кормят завтраками. Я уже готов был даже заплатить из своего кармана, лишь бы избавиться от этого невыносимого запаха, - говорит Дмитрий.


Трупный запах из подвала одного из домов в 3 микрорайоне Актау беспокоит жильцов


В ТОО «Мил & Кам» пообещали сегодня, 3 марта, провести вторичную обработку.

- При необходимости мы проведём обработку снова, - добавили в управляющей компании.



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Комментарии ( 1 )

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  • Сергей Владимиров
  • Expert
 rastolkuy (Посетители) Сегодня, 13:02
Может там еще есть?

i
 
 

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