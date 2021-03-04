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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:12

Просмотров: 2603

«Набережная сокровищ»: Жители Актау массово искали спрятанные блогером часы

Блогер Нурдаулет («Простой казах») спрятал часы на набережной Актау, устроив таким образом конкурс для своих подписчиков. Люди массово ринулись искать аксессуар.

Скриншот с видео. Видео пользователя сайта Lada.kz
Информацию о конкурсе блогер выставил на своей странице в Instagram. В «сторис» Нурдаулет рассказал, что приготовил для своих подписчиков часы и им нужно отыскать аксессуар. И показал место, где спрятал часы известного бренда.

Подарок для подписчиков он спрятал на набережной в 15 микрорайоне Актау.



Спустя некоторое время на поиски «клада» ринулось большое количество людей. Грозит ли что-то блогеру за создание массового скопления жителей Актау, пока неизвестно.

У Нурдаулета в Instagram более 2 миллионов подписчиков.




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Комментарии ( 4 )

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  • shurik_kz11
 J.Murat (Посетители) Сегодня, 21:28
Қарайған адам,бар шаруасын қойып..не үшін десеңші.. Сөз жоқ!
 
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  • valesa
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  • Космос
 Феникс (Посетители) Сегодня, 21:06
У блогера и у его подписчиков - острая интеллектуальная недостаточность.
 
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  • Gor
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 Жанар (Посетители) Сегодня, 21:04
Цитата: 618965450
Боже мой.... барашки... люди все тупее и тупее, как же некоторых легко развести..

Таков, минталитет новых поселений Магышлака... prey

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
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 618965450 (Посетители) Сегодня, 20:34
Боже мой.... барашки... люди все тупее и тупее, как же некоторых легко развести...
 
 

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