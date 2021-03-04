«Набережная сокровищ»: Жители Актау массово искали спрятанные блогером часы

Скриншот с видео. Видео пользователя сайта Lada.kz
Информацию о конкурсе блогер выставил на своей странице в Instagram. В «сторис» Нурдаулет рассказал, что приготовил для своих подписчиков часы и им нужно отыскать аксессуар. И показал место, где спрятал часы известного бренда.
Подарок для подписчиков он спрятал на набережной в 15 микрорайоне Актау.
Спустя некоторое время на поиски «клада» ринулось большое количество людей. Грозит ли что-то блогеру за создание массового скопления жителей Актау, пока неизвестно.
У Нурдаулета в Instagram более 2 миллионов подписчиков.
Подарок для подписчиков он спрятал на набережной в 15 микрорайоне Актау.
Спустя некоторое время на поиски «клада» ринулось большое количество людей. Грозит ли что-то блогеру за создание массового скопления жителей Актау, пока неизвестно.
У Нурдаулета в Instagram более 2 миллионов подписчиков.