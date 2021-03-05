Букет цветов украл пьяный мужчина в Актау

Кадр из видеоматериала
Инцидент произошел 3 марта в цветочном магазине «Romantic», расположенном в 11 микрорайоне Актау.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного мужчину, который выбирал товар. Не найдя нужного, он вырвал букет из рук продавца и скрылся.
Подозреваемого задержали прохожие. Флорист не стала направлять обращение в полицию, поскольку мужчина принес извинения и оплатил стоимость букета.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного мужчину, который выбирал товар. Не найдя нужного, он вырвал букет из рук продавца и скрылся.
Подозреваемого задержали прохожие. Флорист не стала направлять обращение в полицию, поскольку мужчина принес извинения и оплатил стоимость букета.