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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:28

Просмотров: 1248

Букет цветов украл пьяный мужчина в Актау

Мужчина в нетрезвом состоянии зашел в цветочный магазин, вырвал букет цветов из рук флориста и скрылся.

Кадр из видеоматериала
Инцидент произошел 3 марта в цветочном магазине «Romantic», расположенном в 11 микрорайоне Актау.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного мужчину, который выбирал товар. Не найдя нужного, он вырвал букет из рук продавца и скрылся.

Подозреваемого задержали прохожие. Флорист не стала направлять обращение в полицию, поскольку мужчина принес извинения и оплатил стоимость букета.




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Комментарии ( 5 )

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618965450 (Посетители) Сегодня, 14:57
Название статьи не правильное, это существо не может быть Мужчиной.
 
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  • kolu411
 Сашa (Посетители) Сегодня, 14:05
Зря спустили это дело с рук. Завтра этот... как назвать то... завтра он изобьёт очередную женщину или пожилого человека. Это обязательно произойдёт.

Минимум 15 суток назначить с оглашением в камере состава преступления, ведром, половой тряпкой и местом под шконкой.
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 13:51
Пьяная романтика.самец Повиана.решил нарвать цветов а так как их нету решил отобрать у бедной безналичной и хрупкой девушки.позор тебе дядя .дети увидят со стыда сгориш
 
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Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 13:41
Бить девушку зачем? Надо было стоимость букета в 20 кратном
 
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  • Ирон
  • Сашa
 GuF (Посетители) Сегодня, 13:30
Видно же что Мал,а потом будет ныть извинятся,шакал.
 
 

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