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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 19:11

Просмотров: 337

Мангистау вошёл в тройку лидеров по досрочному снятию пенсионных начислений

Среди граждан Казахстана, которые решили досрочно снять средства с пенсионного счёта, жители Мангистауской области, Алматы и Нур-Султана вместе составляют 62,5 процента. Об этом сообщил Ерболат Досаев, председатель Национального банка Республики Казахстан.

Иллюстративное фото с сайта platon.asia
На Нур-Султан, Алматы и Мангистаускую область в совокупности приходится 62,5 процента от всех досрочных снятий пенсионных накоплений по стране.

Статистику о досрочном снятии пенсионных накоплений на основе данных с начала года Ерболат Досаев представил сегодня, 11 марта, в своём докладе, с которым можно ознакомиться на сайте премьер-министра Республики Казахстан.

В Национальном банке сообщили, что к 9 марта одобрили 138,9 тысячи заявлений вкладчиков на досрочное изъятие пенсионных накоплений. Таким образом, казахстанцы получили уже 721,7 миллиарда тенге, из которых 99,7 процента планируют использовать для решения жилищных вопросов.

В доверительное управление свои средства передали 402 гражданина. Принадлежащие им 936,3 миллиона тенге они передали четырём управляющим компаниям.

Напомним, с 1 января текущего года граждане Казахстана получили возможность использовать часть пенсионных накоплений для покупки жилья, улучшения жилищных условий, оплаты лечения и инвестиций в ценные бумаги.

К началу февраля Мангистау вошёл в ТОП-5 регионов по количеству заявлений на снятие пенсионных накоплений.



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