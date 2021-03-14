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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:05

Просмотров: 1298

Цена на газ выросла до 90 тенге в Мангистау

Местные автовладельцы рассказывают, что цены на голубое топливо взлетели. На некоторых заправках газ только по талонам.

Кадр видео
На областных АГЗС, как говорят водители, цена за литр сжиженного газа доходит до 90 тенге.



Тем временем, жители Жанаозена сообщают о километровых очередях на автогазозаправочных станциях.



Согласно официальной информации сегодня, 14 марта, на газозаправочные станции Мангистауской области выделена 561 тонна сжиженного газа.

Для доступности обеспечения населения сжиженным газом ежедневно во всех городах и районах в усиленном режиме проводятся рейдовые мероприятия. Официальную информацию по ним вы сможете получить на странице в Facebook: Mangystau Gaz и в Instagram: mangystau.gaz

Lada.kz ожидает официальный ответ от компетентных органов.

Ранее заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов заявлял, что цена на сжиженный нефтяной газ в регионе в ближайший год может вырасти.

В минувший вторник, 9 марта, из-за высоких цен на газ вышли на протест жители Жанаозена.



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Комментарии ( 2 )

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 Гудериан (Посетители) Сегодня, 16:29
Мне кажется скоро они подавятся.
 
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hapiness (Посетители) Сегодня, 16:14
"Для доступности обеспечения населения сжиженным газом ежедневно во всех городах и районах в усиленном режиме проводятся рейдовые мероприятия."
 
 

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