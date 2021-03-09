Протест из-за высоких цен на газ провели жители Жанаозена

Кадр из видеоматериала
Митинг против роста цен на газ прошел в Жанаозене сегодня, 9 марта. Жители города собрались возле здания акимата и потребовали, чтобы власть урегулировала стоимость СНГ на розничном рынке.
По словам Нурсултана Мухтарулы, с целью понижения цены на газ акимат регулярно проводит встречи с частными предпринимателями и газосетевыми организациями города.
- Предпринимателей проинформировали о том, как не повышать цены на газ. Сейчас контроль ведется ежедневно, дважды в день управление проверяет заправочные станции, чтобы контролировать стабильность цены, - сообщил Нурсултан Мухтарулы.
Напомним, ранее актауские водители жаловались на аналогичную проблему.
Галымжан Нязов, заместитель акима Мангистауской области, сообщил, что цена на газ может повыситься в связи с отменой предельной розничной цены и переходом на распределение «голубого топлива» через аукцион.
По словам Нурсултана Мухтарулы, с целью понижения цены на газ акимат регулярно проводит встречи с частными предпринимателями и газосетевыми организациями города.
- Предпринимателей проинформировали о том, как не повышать цены на газ. Сейчас контроль ведется ежедневно, дважды в день управление проверяет заправочные станции, чтобы контролировать стабильность цены, - сообщил Нурсултан Мухтарулы.
Напомним, ранее актауские водители жаловались на аналогичную проблему.
Галымжан Нязов, заместитель акима Мангистауской области, сообщил, что цена на газ может повыситься в связи с отменой предельной розничной цены и переходом на распределение «голубого топлива» через аукцион.