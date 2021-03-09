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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 20:25

Просмотров: 1545

Протест из-за высоких цен на газ провели жители Жанаозена

Жители Жанаозена провели митинг перед зданием акимата в Жанаозене. Они высказали недовольство ростом цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ). Ситуацию прокомментировал Нурсултан Мухтарулы, исполняющий обязанности начальника управления предпринимательства и сельского хозяйства города.

Кадр из видеоматериала
Митинг против роста цен на газ прошел в Жанаозене сегодня, 9 марта. Жители города собрались возле здания акимата и потребовали, чтобы власть урегулировала стоимость СНГ на розничном рынке.

По словам Нурсултана Мухтарулы, с целью понижения цены на газ акимат регулярно проводит встречи с частными предпринимателями и газосетевыми организациями города.

- Предпринимателей проинформировали о том, как не повышать цены на газ. Сейчас контроль ведется ежедневно, дважды в день управление проверяет заправочные станции, чтобы контролировать стабильность цены, - сообщил Нурсултан Мухтарулы.




Напомним, ранее актауские водители жаловались на аналогичную проблему.

Галымжан Нязов, заместитель акима Мангистауской области, сообщил, что цена на газ может повыситься в связи с отменой предельной розничной цены и переходом на распределение «голубого топлива» через аукцион.



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Комментарии ( 2 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 21:53
Мне кажется хоть по 10 тенге за литр предприниматель будет брать газ на заводе но нам будет продавать как и сказал Аким или зам Акима по 80. Механизм то уже запущен и от такой наживы никто не откажется.
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 21:30
70 теньге за литр на некоторых заправках города...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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