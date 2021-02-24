Стоимость газа поднялась на заправках в Мангистау

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Водителей возмущает тот факт, что предельно допустимая цена на сжиженный газ - 50 тенге, а на АГЗС цена за литр голубого топлива варьируется от 60 до 70 тенге.
Lada.kz ожидает официальный ответ от местных чиновников.
Напомним, в декабре прошлого года произошла аналогичная ситуация.
Актауские водители пожаловались на повышение цены на сжиженный нефтяной газ. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что ведут разъяснительные работы с розничными реализаторами по снижению цен до 50 тенге, однако предприниматели не согласны с этим, ссылаясь на невыгоду.
В начале декабря представители управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона проехали по городским заправкам. По их данным, топливо имеется на большинстве автогазозаправочных станций и повода для повышения цены нет.
Ранее незаконный сбыт газа, предназначенного для Мангистауской области, зафиксировали в Караганде. Было продано 3,5 тысячи тонны голубого топлива на общую сумму свыше 252 миллионов тенге.
Ранее сообщалось, что по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов сжиженного нефтяного газа досудебное расследование проводят в отношении первого замакима Мангистауской области.
Продавцов газа в Мангистау уличили в картельном соглашении. После пяти месяцев расследования в отношении владельцев АГЗС были выявлены факты согласованных действий между предпринимателями по установлению цен на газ. Сумма конфискованного монопольного дохода составила более 30 миллионов тенге.
За повышение предельной цены на сжиженный газ антимонопольным ведомством вынесено 37 предписаний владельцам АГЗС области.
Lada.kz ожидает официальный ответ от местных чиновников.
Напомним, в декабре прошлого года произошла аналогичная ситуация.
Актауские водители пожаловались на повышение цены на сжиженный нефтяной газ. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что ведут разъяснительные работы с розничными реализаторами по снижению цен до 50 тенге, однако предприниматели не согласны с этим, ссылаясь на невыгоду.
В начале декабря представители управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона проехали по городским заправкам. По их данным, топливо имеется на большинстве автогазозаправочных станций и повода для повышения цены нет.
Ранее незаконный сбыт газа, предназначенного для Мангистауской области, зафиксировали в Караганде. Было продано 3,5 тысячи тонны голубого топлива на общую сумму свыше 252 миллионов тенге.
Ранее сообщалось, что по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов сжиженного нефтяного газа досудебное расследование проводят в отношении первого замакима Мангистауской области.
Продавцов газа в Мангистау уличили в картельном соглашении. После пяти месяцев расследования в отношении владельцев АГЗС были выявлены факты согласованных действий между предпринимателями по установлению цен на газ. Сумма конфискованного монопольного дохода составила более 30 миллионов тенге.
За повышение предельной цены на сжиженный газ антимонопольным ведомством вынесено 37 предписаний владельцам АГЗС области.