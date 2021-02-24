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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:14

Просмотров: 1916

Стоимость газа поднялась на заправках в Мангистау

Местные водители сообщают о поднятии цен на сжиженный газ на автогазозаправочных станциях (АГЗС) в Актау.

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Водителей возмущает тот факт, что предельно допустимая цена на сжиженный газ - 50 тенге, а на АГЗС цена за литр голубого топлива варьируется от 60 до 70 тенге.

Стоимость газа поднялась на заправках в Мангистау







Lada.kz ожидает официальный ответ от местных чиновников.

Напомним, в декабре прошлого года произошла аналогичная ситуация.

Актауские водители пожаловались на повышение цены на сжиженный нефтяной газ. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что ведут разъяснительные работы с розничными реализаторами по снижению цен до 50 тенге, однако предприниматели не согласны с этим, ссылаясь на невыгоду.

В начале декабря представители управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона проехали по городским заправкам. По их данным, топливо имеется на большинстве автогазозаправочных станций и повода для повышения цены нет.

Ранее незаконный сбыт газа, предназначенного для Мангистауской области, зафиксировали в Караганде. Было продано 3,5 тысячи тонны голубого топлива на общую сумму свыше 252 миллионов тенге.

Ранее сообщалось, что по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов сжиженного нефтяного газа досудебное расследование проводят в отношении первого замакима Мангистауской области.

Продавцов газа в Мангистау уличили в картельном соглашении. После пяти месяцев расследования в отношении владельцев АГЗС были выявлены факты согласованных действий между предпринимателями по установлению цен на газ. Сумма конфискованного монопольного дохода составила более 30 миллионов тенге.

За повышение предельной цены на сжиженный газ антимонопольным ведомством вынесено 37 предписаний владельцам АГЗС области.



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Комментарии ( 4 )

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касым (Посетители) Сегодня, 15:51
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non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 15:48
Холодно им,

Ходить цены проверять
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:28
Увидели повышение цены (предельно допустимая цена на сжиженный газ - 50 тенге), пожурили и все.
Где антимонопольщики, власть, Закон?
Или они работают избирательно?
 
-1
  • Сухов.
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 nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 14:56
Зато теперь очередей не будет, хоть туристы пусть приезжают и кондеры летом пусть в авто работают
 
 

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