Газ на заправках Мангистау продают дороже заявленной чиновниками цены

Коллаж из скриншотов видеоматериалов
Пользователи Сети сообщили, что цена на сжиженный нефтяной газ на автозаправках региона не понизилась. Судя по кадрам, присланным в редакцию Lada.kz видео, АГЗС в Мангистауской области продают газ за 60 тенге за литр, что на 10 тенге больше, чем предельная допустимая цена.
- Надоели проблемы с газом в Мангистау! Каждый раз чиновники говорят, что газа хватает, что его продают по утвержденной цене. А потом через месяц цены снова повышают! Почему власти области не могут урегулировать это?, – возмутился один из автовладельцев.
Редакция ожидает официальный комментарий от уполномоченных органов.
Напомним, актауские водители жаловались на повышение цены на сжиженный нефтяной газ. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что ведут разъяснительные работы с розничными реализаторами по снижению цен до 50 тенге, однако предприниматели не согласны с этим, ссылаясь на невыгоду.
Вчера, 11 декабря, управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона проехали по городским заправкам. По их данным, топливо имеется на большинстве автогазозаправочных станций и повода для повышения цены нет.
Ранее незаконный сбыт газа, предназначенного для Мангистауской области, зафиксировали в Караганде. Было продано 3,5 тысячи тонны голубого топлива на общую сумму свыше 252 миллионов тенге.
Ранее сообщалось, что по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов сжиженного нефтяного газа досудебное расследование проводят в отношении первого замакима Мангистауской области.
В этом году продавцов газа в Мангистау уличили в картельном соглашении. После пяти месяцев расследования в отношении владельцев АГЗС были выявлены факты согласованных действий между предпринимателями по установлению цен на газ. Сумма конфискованного монопольного дохода составила более 30 миллионов тенге.
За повышение предельной цены на сжиженный газ антимонопольным ведомством внесено 37 предписаний владельцам АГЗС области.
- Надоели проблемы с газом в Мангистау! Каждый раз чиновники говорят, что газа хватает, что его продают по утвержденной цене. А потом через месяц цены снова повышают! Почему власти области не могут урегулировать это?, – возмутился один из автовладельцев.
Редакция ожидает официальный комментарий от уполномоченных органов.
Напомним, актауские водители жаловались на повышение цены на сжиженный нефтяной газ. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что ведут разъяснительные работы с розничными реализаторами по снижению цен до 50 тенге, однако предприниматели не согласны с этим, ссылаясь на невыгоду.
Вчера, 11 декабря, управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона проехали по городским заправкам. По их данным, топливо имеется на большинстве автогазозаправочных станций и повода для повышения цены нет.
Ранее незаконный сбыт газа, предназначенного для Мангистауской области, зафиксировали в Караганде. Было продано 3,5 тысячи тонны голубого топлива на общую сумму свыше 252 миллионов тенге.
Ранее сообщалось, что по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов сжиженного нефтяного газа досудебное расследование проводят в отношении первого замакима Мангистауской области.
В этом году продавцов газа в Мангистау уличили в картельном соглашении. После пяти месяцев расследования в отношении владельцев АГЗС были выявлены факты согласованных действий между предпринимателями по установлению цен на газ. Сумма конфискованного монопольного дохода составила более 30 миллионов тенге.
За повышение предельной цены на сжиженный газ антимонопольным ведомством внесено 37 предписаний владельцам АГЗС области.