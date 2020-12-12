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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:45

Просмотров: 1390

Газ на заправках Мангистау продают дороже заявленной чиновниками цены

Цена на сжиженный нефтяной газ на заправках Мангистау превышает допустимые 50 тенге. Пользователи Сети прислали в редакцию фото и видео с областных автогазозаправочных станций (АГЗС).

Коллаж из скриншотов видеоматериалов
Пользователи Сети сообщили, что цена на сжиженный нефтяной газ на автозаправках региона не понизилась. Судя по кадрам, присланным в редакцию Lada.kz видео, АГЗС в Мангистауской области продают газ за 60 тенге за литр, что на 10 тенге больше, чем предельная допустимая цена.



- Надоели проблемы с газом в Мангистау! Каждый раз чиновники говорят, что газа хватает, что его продают по утвержденной цене. А потом через месяц цены снова повышают! Почему власти области не могут урегулировать это?, – возмутился один из автовладельцев.

Редакция ожидает официальный комментарий от уполномоченных органов.



Газ на заправках Мангистау продают дороже заявленной чиновниками цены

Газ на заправках Мангистау продают дороже заявленной чиновниками цены

Газ на заправках Мангистау продают дороже заявленной чиновниками цены


Напомним, актауские водители жаловались на повышение цены на сжиженный нефтяной газ. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что ведут разъяснительные работы с розничными реализаторами по снижению цен до 50 тенге, однако предприниматели не согласны с этим, ссылаясь на невыгоду.

Вчера, 11 декабря, управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона проехали по городским заправкам. По их данным, топливо имеется на большинстве автогазозаправочных станций и повода для повышения цены нет.

Ранее незаконный сбыт газа, предназначенного для Мангистауской области, зафиксировали в Караганде. Было продано 3,5 тысячи тонны голубого топлива на общую сумму свыше 252 миллионов тенге.

Ранее сообщалось, что по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов сжиженного нефтяного газа досудебное расследование проводят в отношении первого замакима Мангистауской области.

В этом году продавцов газа в Мангистау уличили в картельном соглашении. После пяти месяцев расследования в отношении владельцев АГЗС были выявлены факты согласованных действий между предпринимателями по установлению цен на газ. Сумма конфискованного монопольного дохода составила более 30 миллионов тенге.

За повышение предельной цены на сжиженный газ антимонопольным ведомством внесено 37 предписаний владельцам АГЗС области.



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Комментарии ( 5 )

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kot_85 (Посетители) Сегодня, 18:51
"Редакция ожидает официальный комментарий от уполномоченных органов." А в итоге получит очередной отмаз типа мы всё проверяли и всё проверили и всё тип топ. Вечная история с одним концом.
 
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n92 (Посетители) Сегодня, 18:25
цену не могут контролировать...так же не контролируют счетчик газа...что за "власти" такие?! только лапшу вешать горазды
 
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Guz (Посетители) Сегодня, 18:18
Газ на заправках Мангистау продают дороже заявленной чиновниками цены



Так это не самое мерзкое,мерзкое то,что его вовсе не продают. Закрыты заправки и заправляют только своих,чиновники всё испортили не даром говорят,благими намерениями дорога в ад выстелена.
 
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Berikk (Посетители) Сегодня, 17:50
Верить властям, себя не уважать.
 
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  • Сергей Владимиров
  • vaterloo
  • mer
  • n92
  • non_alcoholic
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 16:53
Если им не выгодно, пусть закрывают лавочку! Летом продавали по 38, больше чем уверен что всё равно с прибылью.
 
 

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