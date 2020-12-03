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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:39

Просмотров: 1453

Антимонопольный департамент: В Актау к административной ответственности привлечены 10 владельцев АГЗС

За повышение предельной цены на сжиженный газ антимонопольным ведомством внесено 37 предписаний владельцам АГЗС области. Об этом сообщили в департаменте агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Еженедельно сотрудники городского акимата проверяют цены на всех автогазозаправочных станциях. После чего, по словам представителей антимонопольного департамента, информацию предоставляют им.

- На сегодняшний день внесено 37 предписаний владельцам АГЗС, из них: по Актау-14, Мунайлинский - восемь и по Мангистауской -15. За неисполнение требований антимонопольного ведомства возбуждены 10 административных производств по статье 162 КОАП РК в отношении владельцев АГЗС, - сообщили в ведомстве.

Для справки:

Статья 162. Невыполнение предписания антимонопольного органа. Нарушение обязательств по предоставлению информации и создание препятствий доступу в помещения и на территорию
Невыполнение предписания или выполнение его не в полном объеме, непредоставление информации либо предоставление информации в неполном объеме антимонопольному органу в установленные сроки, предоставление недостоверной и (или) ложной информации антимонопольному органу, создание препятствий должностным лицам антимонопольного органа, проводящим расследование, в доступе в помещения и на территорию - влекут штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства - в размере трехсот шестидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере тысячи шестисот месячных расчетных показателей.

Со слов актауских водителей, цены на многих заправках города подскочили до 60 тенге за литр топлива. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что ведут разъяснительные работы с розничными реализаторами по снижению цен до 50 тенге, однако предприниматели не согласны с этим, ссылаясь на невыгоду.

Владельцы АГЗС должны придерживаться цены, указанной в совместном приказе министра энергетики и министра национальной экономики об установлении предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа. Согласно этому приказу розничная цена топлива в Мангистау должна составлять не более 50 тенге.

Напомним, установлен факт незаконного сбыта голубого топлива, предназначенного для Мангистауской области, на территории Караганды - на общую сумму свыше 252 миллионов тенге, в объёме 3,5 тысячи тонны.

Ранее сообщалось, что по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов сжиженного нефтяного газа досудебное расследование проводят в отношении первого замакима Мангистауской области.

В этом году продавцов газа в Мангистау уличили в картельном соглашении. После пяти месяцев расследования в отношении владельцев АГЗС были выявлены факты согласованных действий между предпринимателями по установлению цен на газ. Сумма конфискованного монопольного дохода составила более 30 миллионов тенге.



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Комментарии ( 5 )

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  • Жанар
  • касым
  • My_way
 Сухов. (Посетители) Сегодня, 19:45
розничная цена топлива в Мангистау должна составлять не более 50 тенге.

Но вряд ли кто её из частных барыг хозяев АГЗС придерживается, плевали они на всякие проверки и антимонопольный департамент... money... Коррупция превыше всех запретов и указов.
Цитата: СаМ
Не надеюсь на антимонопольный дпартамент,

Это точно.
 
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  • Жанар
  • My_way
 Guz (Посетители) Сегодня, 18:48
Казалось бы какая разница по какой цене люди заправят свой автомобиль,но относительно недавно мы заправлялись газом по 7 тенге за литр и заправок было в 10 раз меньше и мы были молодыми. Куда катится мир? shock

Цитата: Oлeг
Не нравится - закрывайте свою заправку и всё.

Надо по другому сделать. Ликвидировать все мелкие и средние заправки и оставить только крупные стационарные с фиксированной ценой и кассовыми фискальными аппаратами и контролировать всех по взрослому. Вот так.
 
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  • Guz
  • Сухов.
  • tolk
  • My_way
 Oлeг (Посетители) Сегодня, 18:22
однако предприниматели не согласны с этим, ссылаясь на невыгоду.

Ну да, разумеется, тогда не получится купить третий лексус и вторую квартиру в "грин-парке"! Но этого и не должно быть!


Максимальный доход предпринимателя любой деятельности не должен превышать среднюю зарплату по стране. Зарплата простого рабочего завода - вот приоритет государства! А привлечение к административной ответственности это лишь имитация работы госорганов.

Конфискация, реальные сроки, лишение гражданства с позором - такие должны быть меры для вразумления спекулянтов.

Если бы закон действительно работал, то было бы так: приехал на заправку, заправил 50 литров и заплатил 2500 тенге, не взирая не на какие счётчики и прочее. Считать не сумму, а только объём топлива - всё. Сумма ведь прописана в приказе! Не нравится - закрывайте свою заправку и всё.
 
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  • Сухов.
  • tolk
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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 17:52
Какая то показуха! Сегодня заправлялся по 58 ! Виват антимонопольщики.
 
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 СаМ (Посетители) Сегодня, 16:43
Не надеюсь на антимонопольный дпартамент, все равно берите в заметку, в селе Мангистау 5 по дороге на станцию газ продает по 60-65. Куда деться, пришлось.
 
 

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