Антимонопольный департамент: В Актау к административной ответственности привлечены 10 владельцев АГЗС

Фото из архива Lada.kz
Еженедельно сотрудники городского акимата проверяют цены на всех автогазозаправочных станциях. После чего, по словам представителей антимонопольного департамента, информацию предоставляют им.
- На сегодняшний день внесено 37 предписаний владельцам АГЗС, из них: по Актау-14, Мунайлинский - восемь и по Мангистауской -15. За неисполнение требований антимонопольного ведомства возбуждены 10 административных производств по статье 162 КОАП РК в отношении владельцев АГЗС, - сообщили в ведомстве.
Для справки:
Статья 162. Невыполнение предписания антимонопольного органа. Нарушение обязательств по предоставлению информации и создание препятствий доступу в помещения и на территорию
Невыполнение предписания или выполнение его не в полном объеме, непредоставление информации либо предоставление информации в неполном объеме антимонопольному органу в установленные сроки, предоставление недостоверной и (или) ложной информации антимонопольному органу, создание препятствий должностным лицам антимонопольного органа, проводящим расследование, в доступе в помещения и на территорию - влекут штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства - в размере трехсот шестидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере тысячи шестисот месячных расчетных показателей.
Со слов актауских водителей, цены на многих заправках города подскочили до 60 тенге за литр топлива. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что ведут разъяснительные работы с розничными реализаторами по снижению цен до 50 тенге, однако предприниматели не согласны с этим, ссылаясь на невыгоду.
Владельцы АГЗС должны придерживаться цены, указанной в совместном приказе министра энергетики и министра национальной экономики об установлении предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа. Согласно этому приказу розничная цена топлива в Мангистау должна составлять не более 50 тенге.
Напомним, установлен факт незаконного сбыта голубого топлива, предназначенного для Мангистауской области, на территории Караганды - на общую сумму свыше 252 миллионов тенге, в объёме 3,5 тысячи тонны.
Ранее сообщалось, что по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов сжиженного нефтяного газа досудебное расследование проводят в отношении первого замакима Мангистауской области.
В этом году продавцов газа в Мангистау уличили в картельном соглашении. После пяти месяцев расследования в отношении владельцев АГЗС были выявлены факты согласованных действий между предпринимателями по установлению цен на газ. Сумма конфискованного монопольного дохода составила более 30 миллионов тенге.
- На сегодняшний день внесено 37 предписаний владельцам АГЗС, из них: по Актау-14, Мунайлинский - восемь и по Мангистауской -15. За неисполнение требований антимонопольного ведомства возбуждены 10 административных производств по статье 162 КОАП РК в отношении владельцев АГЗС, - сообщили в ведомстве.
Для справки:
Статья 162. Невыполнение предписания антимонопольного органа. Нарушение обязательств по предоставлению информации и создание препятствий доступу в помещения и на территорию
Невыполнение предписания или выполнение его не в полном объеме, непредоставление информации либо предоставление информации в неполном объеме антимонопольному органу в установленные сроки, предоставление недостоверной и (или) ложной информации антимонопольному органу, создание препятствий должностным лицам антимонопольного органа, проводящим расследование, в доступе в помещения и на территорию - влекут штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства - в размере трехсот шестидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере тысячи шестисот месячных расчетных показателей.
Со слов актауских водителей, цены на многих заправках города подскочили до 60 тенге за литр топлива. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что ведут разъяснительные работы с розничными реализаторами по снижению цен до 50 тенге, однако предприниматели не согласны с этим, ссылаясь на невыгоду.
Владельцы АГЗС должны придерживаться цены, указанной в совместном приказе министра энергетики и министра национальной экономики об установлении предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа. Согласно этому приказу розничная цена топлива в Мангистау должна составлять не более 50 тенге.
Напомним, установлен факт незаконного сбыта голубого топлива, предназначенного для Мангистауской области, на территории Караганды - на общую сумму свыше 252 миллионов тенге, в объёме 3,5 тысячи тонны.
Ранее сообщалось, что по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов сжиженного нефтяного газа досудебное расследование проводят в отношении первого замакима Мангистауской области.
В этом году продавцов газа в Мангистау уличили в картельном соглашении. После пяти месяцев расследования в отношении владельцев АГЗС были выявлены факты согласованных действий между предпринимателями по установлению цен на газ. Сумма конфискованного монопольного дохода составила более 30 миллионов тенге.