Галымжан Ниязов: Цена на сжиженный нефтяной газ в Мангистау в ближайший год может вырасти

Галымжан Ниязов. Фото автора
Предельную розничную цену на газ в размере 50 тенге, которую Министерство энергетики и Министерство национальной экономики установили в период пандемии, отменят с 1 марта. В связи с этим Галымжан Ниязов, заместитель акима Мангистауской области, рассказал о том, какие изменения в цене на газ следует ожидать в ближайшее время.
- После отмены предельной розничной цены она, вероятнее всего, поднимется. Мы будем проводить беседы с предпринимателями, чтобы она оставалась в разумных пределах, но в итоге рынок постепенно сам установит цену, - предупредил заместитель акима.
По словам Галымжана Ниязова, в течение 2021 года Мангистау ожидают колебания цены на газ в связи с переходом на распределение СНГ через электронные торговые площадки (ЭТП). Полный переход на ЭТП рассчитывали закончить уже к текущему месяцу, однако из-за пандемии его пришлось перенести на январь 2022 года.
- Даже при постепенном переходе на ЭТП цена на газ по региону будет нестабильной. Кто-то из предпринимателей успеет приобрести газ по более удачной цене, кому-то повезет меньше и СНГ достанется ему дороже, но это просто бизнес. Разумеется, те, кто купил газ дороже, захотят продать его выгоднее для себя, поэтому, пока предприниматели не привыкнут к системе ЭТП, цена на газ будет колебаться по всему региону. Возможно, в будущем мы увидим газ по 80-90 тенге за литр, однако это все еще гораздо дешевле, чем бензин. Рынок газа в итоге отрегулирует себя сам, рыночными методами, но уже сейчас можно сказать, что в итоге цена немного вырастет, - сообщил Галымжан Ниязов.
По его словам, на сегодняшний день областной акимат частично регулирует процесс распределения газа через ЭТП, но в будущем планирует от этого отказаться.
- Сейчас через ЭТП распределяется 25% всего СНГ в регионе. И даже на этом этапе возникают ситуации, когда в одном районе оказывается больше, а в другом – меньше газа, чем нужно, просто потому, что одни предприниматели оказались расторопнее других. В связи с этим сейчас акимат устанавливает квоты на закупку – определенное количество лотов на район, не более одного лота одному предпринимателю. Но, получается, власть вмешивается в естественное течение бизнеса. На начальных этапах внедрения ЭТП мы позволяем себе это, но позже планируем полностью исключить влияние акимата на процесс распределения газа, - добавил заместитель акима.
По его словам, некоторым владельцам автогазозаправочных станций (АГЗС) придется сменить направление бизнеса или закрыть его, поскольку на сегодня в Мангистау уже слишком много газовых заправок.
- В Мангистау есть несколько мест, где можно проехать три километра и через каждые 200-300 метров вам будет попадаться АГЗС. И все они стоят пустые, потому что те несколько тонн топлива, что они приобретают, распродаются за полдня. На 31 января в Мангистау насчитывалось 380 АГЗС, часть из них еще только открывается, но уже сейчас очевидно, что в регионе просто не нужно столько заправок. Кому-то из них в будущем, вероятно, придется закрыть бизнес или открыть на этом месте что-то новое, поскольку иначе некоторые из заправок будут работать в убыток или стоять с табличкой «Газа нет», - заключил Галымжан Ниязов.
Напомним, в начале февраля владельцы частных АГЗС вновь вышли к зданию акимата Мангистауской области, выражая протест против «неправильного» распределения сжиженного газа в регионе.
Ранее на сайте национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» появилась информация о том, что с 1 марта перестанут регулировать предельные розничные цены на продажу СНГ.
Вчера, 24 февраля, местные водители сообщили о поднятии цен на сжиженный газ на актауских АГЗС.
- После отмены предельной розничной цены она, вероятнее всего, поднимется. Мы будем проводить беседы с предпринимателями, чтобы она оставалась в разумных пределах, но в итоге рынок постепенно сам установит цену, - предупредил заместитель акима.
По словам Галымжана Ниязова, в течение 2021 года Мангистау ожидают колебания цены на газ в связи с переходом на распределение СНГ через электронные торговые площадки (ЭТП). Полный переход на ЭТП рассчитывали закончить уже к текущему месяцу, однако из-за пандемии его пришлось перенести на январь 2022 года.
- Даже при постепенном переходе на ЭТП цена на газ по региону будет нестабильной. Кто-то из предпринимателей успеет приобрести газ по более удачной цене, кому-то повезет меньше и СНГ достанется ему дороже, но это просто бизнес. Разумеется, те, кто купил газ дороже, захотят продать его выгоднее для себя, поэтому, пока предприниматели не привыкнут к системе ЭТП, цена на газ будет колебаться по всему региону. Возможно, в будущем мы увидим газ по 80-90 тенге за литр, однако это все еще гораздо дешевле, чем бензин. Рынок газа в итоге отрегулирует себя сам, рыночными методами, но уже сейчас можно сказать, что в итоге цена немного вырастет, - сообщил Галымжан Ниязов.
По его словам, на сегодняшний день областной акимат частично регулирует процесс распределения газа через ЭТП, но в будущем планирует от этого отказаться.
- Сейчас через ЭТП распределяется 25% всего СНГ в регионе. И даже на этом этапе возникают ситуации, когда в одном районе оказывается больше, а в другом – меньше газа, чем нужно, просто потому, что одни предприниматели оказались расторопнее других. В связи с этим сейчас акимат устанавливает квоты на закупку – определенное количество лотов на район, не более одного лота одному предпринимателю. Но, получается, власть вмешивается в естественное течение бизнеса. На начальных этапах внедрения ЭТП мы позволяем себе это, но позже планируем полностью исключить влияние акимата на процесс распределения газа, - добавил заместитель акима.
По его словам, некоторым владельцам автогазозаправочных станций (АГЗС) придется сменить направление бизнеса или закрыть его, поскольку на сегодня в Мангистау уже слишком много газовых заправок.
- В Мангистау есть несколько мест, где можно проехать три километра и через каждые 200-300 метров вам будет попадаться АГЗС. И все они стоят пустые, потому что те несколько тонн топлива, что они приобретают, распродаются за полдня. На 31 января в Мангистау насчитывалось 380 АГЗС, часть из них еще только открывается, но уже сейчас очевидно, что в регионе просто не нужно столько заправок. Кому-то из них в будущем, вероятно, придется закрыть бизнес или открыть на этом месте что-то новое, поскольку иначе некоторые из заправок будут работать в убыток или стоять с табличкой «Газа нет», - заключил Галымжан Ниязов.
Напомним, в начале февраля владельцы частных АГЗС вновь вышли к зданию акимата Мангистауской области, выражая протест против «неправильного» распределения сжиженного газа в регионе.
Ранее на сайте национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» появилась информация о том, что с 1 марта перестанут регулировать предельные розничные цены на продажу СНГ.
Вчера, 24 февраля, местные водители сообщили о поднятии цен на сжиженный газ на актауских АГЗС.