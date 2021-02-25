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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:46

Просмотров: 296

Галымжан Ниязов: Цена на сжиженный нефтяной газ в Мангистау в ближайший год может вырасти

Заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов рассказал о предстоящих изменениях в ценообразовании на сжиженный нефтяной газ (СНГ) в связи с отменой предельной розничной цены и переходом на распределение «голубого топлива» через аукцион. По его словам, цена на газ в регионе может повыситься.

Галымжан Ниязов. Фото автора
Предельную розничную цену на газ в размере 50 тенге, которую Министерство энергетики и Министерство национальной экономики установили в период пандемии, отменят с 1 марта. В связи с этим Галымжан Ниязов, заместитель акима Мангистауской области, рассказал о том, какие изменения в цене на газ следует ожидать в ближайшее время.

- После отмены предельной розничной цены она, вероятнее всего, поднимется. Мы будем проводить беседы с предпринимателями, чтобы она оставалась в разумных пределах, но в итоге рынок постепенно сам установит цену, - предупредил заместитель акима.

По словам Галымжана Ниязова, в течение 2021 года Мангистау ожидают колебания цены на газ в связи с переходом на распределение СНГ через электронные торговые площадки (ЭТП). Полный переход на ЭТП рассчитывали закончить уже к текущему месяцу, однако из-за пандемии его пришлось перенести на январь 2022 года.

- Даже при постепенном переходе на ЭТП цена на газ по региону будет нестабильной. Кто-то из предпринимателей успеет приобрести газ по более удачной цене, кому-то повезет меньше и СНГ достанется ему дороже, но это просто бизнес. Разумеется, те, кто купил газ дороже, захотят продать его выгоднее для себя, поэтому, пока предприниматели не привыкнут к системе ЭТП, цена на газ будет колебаться по всему региону. Возможно, в будущем мы увидим газ по 80-90 тенге за литр, однако это все еще гораздо дешевле, чем бензин. Рынок газа в итоге отрегулирует себя сам, рыночными методами, но уже сейчас можно сказать, что в итоге цена немного вырастет, - сообщил Галымжан Ниязов.

По его словам, на сегодняшний день областной акимат частично регулирует процесс распределения газа через ЭТП, но в будущем планирует от этого отказаться.

- Сейчас через ЭТП распределяется 25% всего СНГ в регионе. И даже на этом этапе возникают ситуации, когда в одном районе оказывается больше, а в другом – меньше газа, чем нужно, просто потому, что одни предприниматели оказались расторопнее других. В связи с этим сейчас акимат устанавливает квоты на закупку – определенное количество лотов на район, не более одного лота одному предпринимателю. Но, получается, власть вмешивается в естественное течение бизнеса. На начальных этапах внедрения ЭТП мы позволяем себе это, но позже планируем полностью исключить влияние акимата на процесс распределения газа, - добавил заместитель акима.

По его словам, некоторым владельцам автогазозаправочных станций (АГЗС) придется сменить направление бизнеса или закрыть его, поскольку на сегодня в Мангистау уже слишком много газовых заправок.

- В Мангистау есть несколько мест, где можно проехать три километра и через каждые 200-300 метров вам будет попадаться АГЗС. И все они стоят пустые, потому что те несколько тонн топлива, что они приобретают, распродаются за полдня. На 31 января в Мангистау насчитывалось 380 АГЗС, часть из них еще только открывается, но уже сейчас очевидно, что в регионе просто не нужно столько заправок. Кому-то из них в будущем, вероятно, придется закрыть бизнес или открыть на этом месте что-то новое, поскольку иначе некоторые из заправок будут работать в убыток или стоять с табличкой «Газа нет», - заключил Галымжан Ниязов.

Напомним, в начале февраля владельцы частных АГЗС вновь вышли к зданию акимата Мангистауской области, выражая протест против «неправильного» распределения сжиженного газа в регионе.

Ранее на сайте национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» появилась информация о том, что с 1 марта перестанут регулировать предельные розничные цены на продажу СНГ.

Вчера, 24 февраля, местные водители сообщили о поднятии цен на сжиженный газ на актауских АГЗС.



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Комментарии ( 2 )

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DAD (Посетители) Сегодня, 16:50
Как же надоели вы "поднимальщики". Уже 60-70 стоимость на заправках, а перед этим снова создали искусственный дефицит, чтоб народ не возмущался.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЁмоЁ
 Maximus (Посетители) Сегодня, 16:49
После заголовка статьи сразу слышится мелодия из "Ералаш"!
 
 

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