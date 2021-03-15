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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:00

Просмотров: 984

Съёмки на озере Караколь могут обернуться штрафом

Полёт съемочных аппаратов (дронов) ниже одного километра над территорией массового обитания тюленей, диких парнокопытных животных и колониальных птиц запрещается. Об этом сообщили в Мангистауской территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира.

Фото из доступных источников
В последнее время, как сообщили в территориальной инспекции, немало граждан публикуют фото и видео с моментом пребывания на особо охраняемых природных территориях различных птиц. В частности, это съёмка перелётных фламинго на искусственном водоёме Караколь в Мангистауской области, который входит в Каракия-Каракольский государственный природный заказник.

Охрану территории ведёт природоохранное учреждение. На границах территории озера Караколь установлены соответствующие обозначающие таблички, в которых указываются нормы и меры, чётко изображены ограничения того или иного вида деятельности (к примеру, нельзя осуществлять полёт летательным аппаратом – квадракоптером без согласования). Также указана организация, которая ведёт охрану. В данном случае это инспекторский состав Устюртского государственного природного заповедника».

Съёмки на озере Караколь могут обернуться штрафом


Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира напоминает, что в соответствии с законом №175 от 07 июля 2006 года предусмотрены соответствующие нормы и правила касательно определённых территорий и меры в отношении лиц, нарушивших эти пункты.

Согласно пункту 2 статьи 12 (Основные требования по охране животного мира) от 09 июля 2004 года № 593 «при осуществлении деятельности, которая воздействует или может воздействовать на состояние животного мира и среду обитания, должно обеспечиваться соблюдение основных требований».

В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Закона «Пролёт самолетов, вертолётов и иных летательных аппаратов над территорией массового обитания тюленей, диких копытных животных и колониальных птиц ниже одного километра» запрещаются.

- При несоблюдении вышеуказанных требований, а также без согласования с уполномоченным органом, деятельность лиц, не связанных с крестьянскими хозяйствами и действия, которые могут воздействовать на среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации объектов животного мира, является нарушением, данная ответственность предусмотрена статьёй 378 Кодекса об административных правонарушениях РК. Например, граждане из числа фото- и видеооператоров осуществили видеосъемку с помощью дрона над территорией массового обитания фламинго, которые остановились на искусственном водоёме Караколь для отдыха и кормовки после долгого перелёта из холодных краёв. При видеосъёмке дрон был подпущен максимально близко к краснокнижным птицам для качественной съёмки, однако птицы были напуганы и начали разлетаться по сторонам. В данной ситуации наблюдается ряд нарушений: несогласование с уполномоченным органом для посещения особо охраняемой природной территории; допущение нарушения статьи 14 Закона; нарушение части 2 статьи 378 КоАП РК, - сообщили в территориальной инспекции.


Нормы и меры предусмотрены и в технических паспортах каждой особо охраняемой природной территории. Ознакомиться с ними можно по обращению в природоохранные учреждения либо в областную территориальную инспекцию.

Областная территориальная инспекция настоятельно просит граждан в дальнейшем руководствоваться вышеуказанными нормативно-правовыми актами, изучение которых в наше время является беспрепятственным через информационно-правовые сайты (adilet.zan.kz).

В противном случае инспекция компетентна рассматривать дела и налагать административные взыскания за нарушение вышеуказанных норм и правил.

Для справки:

Фламинго занесены в Красную книгу Казахстана. Ежегодно несколько тысяч представителей этого вида птиц посещают некоторые территории нашей страны во время перелёта с северных краев. Являются пугливыми птицами, что может означать, что беспокойство разного типа характера может являться причиной, по которой в следующий раз птицы могут не прилететь.

Напомним, больше тысячи фламинго удалось снять на видео жителю Актау.

Статья 378 часть 2 КОАП РК - Нарушение правил охраны мест произрастания растений и среды обитания животных, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных, правил создания, хранения, учета и использования зоологических и ботанических коллекций, а равно незаконные переселение, интродукция, реинтродукция и гибридизация видов животных на особо охраняемых природных территориях.

Наказание предусматривает предупреждение или штраф на физических лиц в размере 15, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 месячных расчетных показателей.




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Комментарии ( 3 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 11:28
Pinochet,
Ну всё ок. Попиарили своего чувака и хватает. Остальных штрафовать.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • alesha
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 10:59
В последнее время, как сообщили в территориальной инспекции, немало граждан публикуют фото и видео с моментом пребывания на особо охраняемых природных территориях различных птиц. В частности, это съёмка перелётных фламинго на искусственном водоёме Караколь в Мангистауской области, который входит в Каракия-Каракольский государственный природный заказник.

Охрану территории ведёт природоохранное учреждение.

Видно плохо охраняют раз немало граждан публикуют фото-видео съемку.
 
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  • TU-154
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:35
почему могут?
они уже должны быть!
 
 

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