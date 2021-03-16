В акимате Актау пообещали вернуть скамейки у подъездов с приходом весеннего тепла

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Благоустройство 12 микрорайона, в рамках которого производилась замена покрытия автомобильных дорог, пешеходных зон, детских игровых площадок проводилось ТОО «СМК-Атамекен».
- Возле некоторых домов нашего микрорайона, к примеру, возле 10 и 15 домов во время укладки нового асфальта сняли старые скамейки, но назад их не вернули. На два эти дома осталась только одна скамейка. Женщины выходят на улицу с колясками, и присесть им негде. Я уже не говорю про один бордюр, который криво установили. Вроде его должны были поправить, но этого так и не сделали, – возмущается житель 12 микрорайона.
Сотрудник отдела ЖКХ акимата Актау, ответственный за благоустройство 12 микрорайона, заявил, что часть работ будет доделана позже.
- На время холодов работы были приостановлены. Ремонт возобновится как потеплеет, – сообщил чиновник.
Вот только в подрядной организации заявили, что работы по благоустройству микрорайона завершены полностью.
- Мы закончили ремонтные работы. Все скамейки, которые были демонтированы, установлены обратно. Люди думали, что мы должны были новые поставить, но в смете это не было предусмотрено. Остальную информацию комментировать не буду. Обращайтесь к заказчику, - сообщили в ТОО «СМК-Атамекен».
Напомню, это уже не первый случай, когда информация от чиновника и подрядчика не совпадает. В январе жители 12 микрорайона пожаловались на частичную замену асфальта. Тогда и подрядчик, и заказчик в лице отдела ЖКХ Актау перекладывали ответственность друг на друга.
- Возле некоторых домов нашего микрорайона, к примеру, возле 10 и 15 домов во время укладки нового асфальта сняли старые скамейки, но назад их не вернули. На два эти дома осталась только одна скамейка. Женщины выходят на улицу с колясками, и присесть им негде. Я уже не говорю про один бордюр, который криво установили. Вроде его должны были поправить, но этого так и не сделали, – возмущается житель 12 микрорайона.
Сотрудник отдела ЖКХ акимата Актау, ответственный за благоустройство 12 микрорайона, заявил, что часть работ будет доделана позже.
- На время холодов работы были приостановлены. Ремонт возобновится как потеплеет, – сообщил чиновник.
Вот только в подрядной организации заявили, что работы по благоустройству микрорайона завершены полностью.
- Мы закончили ремонтные работы. Все скамейки, которые были демонтированы, установлены обратно. Люди думали, что мы должны были новые поставить, но в смете это не было предусмотрено. Остальную информацию комментировать не буду. Обращайтесь к заказчику, - сообщили в ТОО «СМК-Атамекен».
Напомню, это уже не первый случай, когда информация от чиновника и подрядчика не совпадает. В январе жители 12 микрорайона пожаловались на частичную замену асфальта. Тогда и подрядчик, и заказчик в лице отдела ЖКХ Актау перекладывали ответственность друг на друга.