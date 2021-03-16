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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:30

Просмотров: 773

В акимате Актау пообещали вернуть скамейки у подъездов с приходом весеннего тепла

Жители 12 микрорайона возмутились тем, что подрядчик после ремонта не вернул на прежние места скамейки. Чиновник городского акимата обещал проконтролировать процесс. Между тем, подрядчик заявил, что ремонт завершен.

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Благоустройство 12 микрорайона, в рамках которого производилась замена покрытия автомобильных дорог, пешеходных зон, детских игровых площадок проводилось ТОО «СМК-Атамекен».

- Возле некоторых домов нашего микрорайона, к примеру, возле 10 и 15 домов во время укладки нового асфальта сняли старые скамейки, но назад их не вернули. На два эти дома осталась только одна скамейка. Женщины выходят на улицу с колясками, и присесть им негде. Я уже не говорю про один бордюр, который криво установили. Вроде его должны были поправить, но этого так и не сделали, – возмущается житель 12 микрорайона.

Сотрудник отдела ЖКХ акимата Актау, ответственный за благоустройство 12 микрорайона, заявил, что часть работ будет доделана позже.

- На время холодов работы были приостановлены. Ремонт возобновится как потеплеет, – сообщил чиновник.

В акимате Актау пообещали вернуть скамейки у подъездов с приходом весеннего тепла


Вот только в подрядной организации заявили, что работы по благоустройству микрорайона завершены полностью.

- Мы закончили ремонтные работы. Все скамейки, которые были демонтированы, установлены обратно. Люди думали, что мы должны были новые поставить, но в смете это не было предусмотрено. Остальную информацию комментировать не буду. Обращайтесь к заказчику, - сообщили в ТОО «СМК-Атамекен».

В акимате Актау пообещали вернуть скамейки у подъездов с приходом весеннего тепла


Напомню, это уже не первый случай, когда информация от чиновника и подрядчика не совпадает. В январе жители 12 микрорайона пожаловались на частичную замену асфальта. Тогда и подрядчик, и заказчик в лице отдела ЖКХ Актау перекладывали ответственность друг на друга.



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Комментарии ( 2 )

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  • TU-154
  • DAD
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:34
Сотрудник отдела ЖКХ акимата Актау, ответственный за благоустройство 12 микрорайона

Эххх! Заставить бы за свой счёт этого ответственного восстановить,всё что сломали и доделать,то что не сделали...Нет же! Выкрутится.Найдёт крайнего.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • TU-154
 DAD (Посетители) Сегодня, 17:53
Уважаемые из ТОО СМК-Атамекен, о чем Вы, скамейки небыли демонтированы, а варварским образом вырваны с корнями вашими чудо экскаваторщиками!!!
 
 

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