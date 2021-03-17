Житель Мангистау спас замерзшего фламинго

В Мангистау спасли фламинго, который обледенел и не мог взлететь. Процесс спасения птицы житель региона запечатлел на видео.Судя по кадрам, замершую птицу обнаружил житель Мангистау на одном из месторождений.На видео видно, что птица была без сил и не могла самостоятельно встать. После того, как мужчина согрел птицу с помощью обогревателя, она смогла встать на ноги. Мужчина ее выпустил на волю сразу, как птица набралась сил.К сожалению, корреспонденту Lada.kz пока не удалось связаться с автором видео.