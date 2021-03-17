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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:39

Просмотров: 1637

Житель Мангистау спас замерзшего фламинго

В социальной сети Интернета появилось видео спасения фламинго. Обессилевшую птицу заметил житель Мангистау. Он ее отогрел и выпустил на волю.

Кадр видео
В Мангистау спасли фламинго, который обледенел и не мог взлететь. Процесс спасения птицы житель региона запечатлел на видео.



Судя по кадрам, замершую птицу обнаружил житель Мангистау на одном из месторождений.

На видео видно, что птица была без сил и не могла самостоятельно встать. После того, как мужчина согрел птицу с помощью обогревателя, она смогла встать на ноги. Мужчина ее выпустил на волю сразу, как птица набралась сил.



К сожалению, корреспонденту Lada.kz пока не удалось связаться с автором видео.



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Комментарии ( 1 )

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 Adai79 (Посетители) Сегодня, 10:20
Теперь его оштрафуют, государству нужны деньги crazy
 
 

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