Страна третьего мира? Житель Актау снял на видео свалку в Мангистау

Коллаж из скриншотов видео
Челлендж «What is..», запущенный в социальной сети Instagram, призван показать в коротком видео, как выглядит та или иная местность. Ранее жители Актау, посёлка Бейнеу и многих других населённых пунктов демонстрировали красоты своих краев.
Мангистау не самой привлекательной стороны показал на видео Иса Таженбаев. Видео он смонтировал в стиле известного челленджа «What is..» и опубликовал его на своей странице.
Как объяснил автор видео, он решил показать наш край с другой стороны.
- Показал одну из главных проблем региона - мусор. У меня кадров очень много было с ним - на пляжах, туристических местах, но не все из них сохранились - посему видео такое короткое, - отметил Иса Таженбаев.
Смысл видео в том, что эффектно можно показать не только красоту края, но и правду о нём.
- На это смотреть очень больно. Это мусорный хребет рядом с селом Баянды. Чуть дальше от этого места находится Кошкар-Ата, откуда ветром и пылью поднимается вся грязь, которую уже в течение 50-60 лет человечество туда сливает, - добавил автор видеоролика.
Мангистау не самой привлекательной стороны показал на видео Иса Таженбаев. Видео он смонтировал в стиле известного челленджа «What is..» и опубликовал его на своей странице.
Как объяснил автор видео, он решил показать наш край с другой стороны.
Видео Исы Таженбаева.
- Показал одну из главных проблем региона - мусор. У меня кадров очень много было с ним - на пляжах, туристических местах, но не все из них сохранились - посему видео такое короткое, - отметил Иса Таженбаев.
Смысл видео в том, что эффектно можно показать не только красоту края, но и правду о нём.
- На это смотреть очень больно. Это мусорный хребет рядом с селом Баянды. Чуть дальше от этого места находится Кошкар-Ата, откуда ветром и пылью поднимается вся грязь, которую уже в течение 50-60 лет человечество туда сливает, - добавил автор видеоролика.
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