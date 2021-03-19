«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 19 Марта
+6...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 421.29 KZT
  • €1 = 500.96 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:22

Просмотров: 1446

Страна третьего мира? Житель Актау снял на видео свалку в Мангистау

Иса Таженбаев, житель Актау, запечатлел в коротком видео проблемы экологии в Мангистауской области. Таким образом он «поддержал» всемирный челлендж «What is..» (Что такое...).

Коллаж из скриншотов видео
Челлендж «What is..», запущенный в социальной сети Instagram, призван показать в коротком видео, как выглядит та или иная местность. Ранее жители Актау, посёлка Бейнеу и многих других населённых пунктов демонстрировали красоты своих краев.

Мангистау не самой привлекательной стороны показал на видео Иса Таженбаев. Видео он смонтировал в стиле известного челленджа «What is..» и опубликовал его на своей странице.

Как объяснил автор видео, он решил показать наш край с другой стороны.


Видео Исы Таженбаева.


- Показал одну из главных проблем региона - мусор. У меня кадров очень много было с ним - на пляжах, туристических местах, но не все из них сохранились - посему видео такое короткое, - отметил Иса Таженбаев.

Смысл видео в том, что эффектно можно показать не только красоту края, но и правду о нём.

- На это смотреть очень больно. Это мусорный хребет рядом с селом Баянды. Чуть дальше от этого места находится Кошкар-Ата, откуда ветром и пылью поднимается вся грязь, которую уже в течение 50-60 лет человечество туда сливает, - добавил автор видеоролика.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика