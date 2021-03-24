Опять бла-бла-бла! В пустырь превратился газон с вырубленной ивой в Актау

- В городе идет посадка деревьев, но только не на вырубленной территории. Здесь была зеленая поляна в кустарниках! Осталось только наблюдать за этим печальным зрелищем. В прошлом году обещали взамен посадить новые деревья, но, видимо, акимат работает по принципу: обещанного три года ждут, - возмущается Наталья.

Местная жительница Наталья прислала фото участка напротив «Центра развития спорта», на спуске в 4А микрорайоне, где в прошлом году уничтожили карликовую иву.Lada.kz ожидает официальный комментарий от пресс-службы городского акимата.Напомним, работники ТОО «Кала жолдары» вырубили живые кустарники карликовой ивы вместе с сухостоем.Тогда заместитель акима Актау Серик Гусман заявил, что кустарники ивы были срезаны работниками ТОО «Кала жолдары» ошибочно. Взамен вырубленных растений предприятие обязалось посадить деревья.