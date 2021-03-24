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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:55

Просмотров: 533

Опять бла-бла-бла! В пустырь превратился газон с вырубленной ивой в Актау

На месте вырубленных живых кустарников карликовой ивы так и не появились новые насаждения, несмотря на обещания чиновников. Об этом рассказала жительница Актау.

Фото предоставила горожанка Наталья
Местная жительница Наталья прислала фото участка напротив «Центра развития спорта», на спуске в 4А микрорайоне, где в прошлом году уничтожили карликовую иву.

Опять бла-бла-бла! В пустырь превратился газон с вырубленной ивой в Актау


- В городе идет посадка деревьев, но только не на вырубленной территории. Здесь была зеленая поляна в кустарниках! Осталось только наблюдать за этим печальным зрелищем. В прошлом году обещали взамен посадить новые деревья, но, видимо, акимат работает по принципу: обещанного три года ждут, - возмущается Наталья.


Lada.kz ожидает официальный комментарий от пресс-службы городского акимата.

Напомним, работники ТОО «Кала жолдары» вырубили живые кустарники карликовой ивы вместе с сухостоем.

Тогда заместитель акима Актау Серик Гусман заявил, что кустарники ивы были срезаны работниками ТОО «Кала жолдары» ошибочно. Взамен вырубленных растений предприятие обязалось посадить деревья.

Опять бла-бла-бла! В пустырь превратился газон с вырубленной ивой в Актау



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Комментарии ( 3 )

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  • arelav_74
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 Empro (Посетители) Сегодня, 15:36
Хотя бы штрафы ввели большие для юр. лиц, чтобы сохранить зелёный фонд при таких безалаберных ошибках.
 
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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 15:09
У нас просто не навидят зелень или у руля необразованность, обещать могут что угодна, лишь бы утихли, а там все и забудут. Примерно по такому принципу умирает город. Из города делают аул и походу это не избежно!!!
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:06
Когда ответственные за озеленение обещают, они хотят успокоить возмущение людей и вызвать у них положительные эмоции.
Но, похоже, они действуют по принципу: "Положительные эмоции — это эмоции, которые возникают, если на все положить"…
 
 

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