Хозяин АГЗС в Актау отказался продавать газ по 65 тенге

- На рекомендацию акимата продавать газ по 65 тенге он отреагировал отрицательно. В связи с этим был составлен акт, взяты видеоматериалы и направлены в соответствующие органы, - сообщили в акимате.

В ходе мониторинга цен сегодня, 24 марта, на АГЗС «Аружан», которая находится в районе ХГМЗ, литр голубого топлива продавался по 75 тенге за литр.С хозяином АГЗС, индивидуальным предпринимателем, чиновники провели переговоры по поводу снижения цен.Напомним, на подорожание газа жалуются водители в Актау.