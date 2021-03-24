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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:08

Просмотров: 1306

На подорожание газа жалуются водители в Актау

Цена за литр голубого топлива варьируется от 65 до 70 тенге.

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На городских и пригородных АГЗС сегодня, 24 марта, цена за литр сжиженного газа доходит до 70 тенге.

Ранее, 14 марта, цена на газ выросла до 90 тенге в Мангистау.

Чиновники сообщили, что ситуация с дефицитом сжиженного топлива в регионе связана с ремонтом на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Вопрос нехватки топлива обещали решить в течение двух дней.

В антимонопольном департаменте заявили, что в Мангистау газ выделялся для нефункционировавших АГЗС. Недобросовестные владельцы АГЗС вводили в заблуждение при подаче заявок на газ.

Также о мангистауском газе по 48 тенге рассказал житель Павлодара.



На подорожание газа жалуются водители в Актау



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Комментарии ( 2 )

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Gor (Посетители) Сегодня, 16:06
Лафа с дешевым газом закончилась.
 
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  • arelav_74
  • kostya_aktau
  • Ирон
 Имярек (Посетители) Сегодня, 14:03
Цены на частных заправках ни как не удержать, не установив потолок! Допустим в 60 теньге!!! А не добросовестных владельцев АГЗС лишать газа!!!
Хотя с нашей коррупцией и круговой порукой... газовая мафия всегда будет в огромном плюсе...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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