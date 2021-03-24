На подорожание газа жалуются водители в Актау

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На городских и пригородных АГЗС сегодня, 24 марта, цена за литр сжиженного газа доходит до 70 тенге.
Ранее, 14 марта, цена на газ выросла до 90 тенге в Мангистау.
Чиновники сообщили, что ситуация с дефицитом сжиженного топлива в регионе связана с ремонтом на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Вопрос нехватки топлива обещали решить в течение двух дней.
В антимонопольном департаменте заявили, что в Мангистау газ выделялся для нефункционировавших АГЗС. Недобросовестные владельцы АГЗС вводили в заблуждение при подаче заявок на газ.
Также о мангистауском газе по 48 тенге рассказал житель Павлодара.
Ранее, 14 марта, цена на газ выросла до 90 тенге в Мангистау.
Чиновники сообщили, что ситуация с дефицитом сжиженного топлива в регионе связана с ремонтом на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Вопрос нехватки топлива обещали решить в течение двух дней.
В антимонопольном департаменте заявили, что в Мангистау газ выделялся для нефункционировавших АГЗС. Недобросовестные владельцы АГЗС вводили в заблуждение при подаче заявок на газ.
Также о мангистауском газе по 48 тенге рассказал житель Павлодара.