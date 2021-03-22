О мангистауском газе по 48 тенге рассказал житель Павлодара

Кадр видеоматериала
В Сети появилось видео, в котором житель Павлодара показывает, что закупает газ по 48 тенге за литр.
По его словам, «голубое топливо» туда завозят из Мангистауской и Атырауской областей.
Также автор видео сообщил, что, посещая Актау, он покупал газ по 70 тенге за литр.
Напомним, в декабре прошлого года актауские водители пожаловались на повышение цены на сжиженный нефтяной газ. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что ведут разъяснительные работы с розничными реализаторами по снижению цен до 50 тенге, однако предприниматели не согласны с этим, ссылаясь на невыгоду.
В начале декабря представители управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона проехали по городским заправкам. По их данным, топливо имеется на большинстве автогазозаправочных станций и повода для повышения цены нет.
Ранее незаконный сбыт газа, предназначенного для Мангистауской области, зафиксировали в Караганде. Было продано 3,5 тысячи тонны голубого топлива на общую сумму свыше 252 миллионов тенге.
Ранее сообщалось, что по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов сжиженного нефтяного газа досудебное расследование проводят в отношении первого замакима Мангистауской области.
Продавцов газа в Мангистау уличили в картельном соглашении. После пяти месяцев расследования в отношении владельцев АГЗС были выявлены факты согласованных действий между предпринимателями по установлению цен на газ. Сумма конфискованного монопольного дохода составила более 30 миллионов тенге.
За повышение предельной цены на сжиженный газ антимонопольным ведомством вынесено 37 предписаний владельцам АГЗС области.
В феврале водители вновь сообщили о подорожании газа.
Заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов рассказал, что в связи с отменой предельной розничной цены и переходом на распределение «голубого топлива» через аукцион цена на газ может повыситься.
В марте из-за ремонта на «Атырауском газоперерабатывающем заводе» в регионе возникла нехватка топлива.
По его словам, «голубое топливо» туда завозят из Мангистауской и Атырауской областей.
Также автор видео сообщил, что, посещая Актау, он покупал газ по 70 тенге за литр.
Напомним, в декабре прошлого года актауские водители пожаловались на повышение цены на сжиженный нефтяной газ. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что ведут разъяснительные работы с розничными реализаторами по снижению цен до 50 тенге, однако предприниматели не согласны с этим, ссылаясь на невыгоду.
В начале декабря представители управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона проехали по городским заправкам. По их данным, топливо имеется на большинстве автогазозаправочных станций и повода для повышения цены нет.
Ранее незаконный сбыт газа, предназначенного для Мангистауской области, зафиксировали в Караганде. Было продано 3,5 тысячи тонны голубого топлива на общую сумму свыше 252 миллионов тенге.
Ранее сообщалось, что по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов сжиженного нефтяного газа досудебное расследование проводят в отношении первого замакима Мангистауской области.
Продавцов газа в Мангистау уличили в картельном соглашении. После пяти месяцев расследования в отношении владельцев АГЗС были выявлены факты согласованных действий между предпринимателями по установлению цен на газ. Сумма конфискованного монопольного дохода составила более 30 миллионов тенге.
За повышение предельной цены на сжиженный газ антимонопольным ведомством вынесено 37 предписаний владельцам АГЗС области.
В феврале водители вновь сообщили о подорожании газа.
Заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов рассказал, что в связи с отменой предельной розничной цены и переходом на распределение «голубого топлива» через аукцион цена на газ может повыситься.
В марте из-за ремонта на «Атырауском газоперерабатывающем заводе» в регионе возникла нехватка топлива.