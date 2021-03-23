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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:11

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Антимонопольный департамент: В Мангистау газ выделялся для нефункционировавших АГЗС

Недобросовестные владельцы АГЗС вводили в заблуждение при подаче заявок на газ. Об этом сообщили в департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Результаты антимонопольного расследования показали, что некоторый объём газа выделялся нефункционировавшим АГЗС.

- Тем самым недобросовестные владельцы заправок вводили в заблуждение при подаче заявок на газ. Более того, из-за отсутствия прямых доказательств в материалах мониторинга цен на газ в отношении некоторых владельцев АГЗС дела были прекращены на досудебной стадии. По результатам расследования внесено предписание в управление ЖКХ акимата Мангистауской области о проведении мероприятий по установлению нефункционирующих АГЗС и разработке единого правила мониторинга цен на газ, в том числе фиксации неправомерных действий владельцев заправок, нарушающих антимонопольное законодательство, - сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что в случае неисполнения законных требований антимонопольного органа будут приняты соответствующие меры в отношении ответственных должностных лиц.

- На сегодняшний день экономическим судом рассматривается исковое заявление, предъявленное к комиссии по формированию сводных заявок, которая отвечает за выделяемый объём газа в Мангистаускую область, - отметили в ведомстве.



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