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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:56

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Действия руководства детского сада «Оркен» проверит прокуратура Актау

Комиссия по делам несовершеннолетних направила официальное письмо в городскую прокуратуру с просьбой оценить действия руководства детского сада «Оркен» в 6 микрорайоне. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Коллаж из кадров видеоматериала
Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних состоялось 29 марта. По его итогам было принято решение направить официальное письмо в прокуратуру Актау для правовой оценки действий администрации детского сада №15 «Оркен» в 6 микрорайоне Актау.

- Все дети сохранят свои места в детском саду до того момента, когда администрация «Оркена» заключит новый контракт по защите прав воспитанников, - сообщили в акимате.

Мангистаускому областному управлению образования рекомендовали изучить качество дополнительных услуг, которые детский сад предлагает воспитанникам и их родителям.

Напомним, 25 марта родители воспитанников детского сада №15 «Оркен» сообщили, что их детей не пустили в здание детского учреждения. По их словам, это случилось из-за того, что некоторые родители отказывались подписывать договор на повышение ежемесячной оплаты.

Представители управления и отдела образования предложили рассмотреть данный вопрос в Комиссии по защите прав несовершеннолетних.



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