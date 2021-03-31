Действия руководства детского сада «Оркен» проверит прокуратура Актау

Коллаж из кадров видеоматериала
Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних состоялось 29 марта. По его итогам было принято решение направить официальное письмо в прокуратуру Актау для правовой оценки действий администрации детского сада №15 «Оркен» в 6 микрорайоне Актау.
- Все дети сохранят свои места в детском саду до того момента, когда администрация «Оркена» заключит новый контракт по защите прав воспитанников, - сообщили в акимате.
Мангистаускому областному управлению образования рекомендовали изучить качество дополнительных услуг, которые детский сад предлагает воспитанникам и их родителям.
Напомним, 25 марта родители воспитанников детского сада №15 «Оркен» сообщили, что их детей не пустили в здание детского учреждения. По их словам, это случилось из-за того, что некоторые родители отказывались подписывать договор на повышение ежемесячной оплаты.
Представители управления и отдела образования предложили рассмотреть данный вопрос в Комиссии по защите прав несовершеннолетних.
- Все дети сохранят свои места в детском саду до того момента, когда администрация «Оркена» заключит новый контракт по защите прав воспитанников, - сообщили в акимате.
Мангистаускому областному управлению образования рекомендовали изучить качество дополнительных услуг, которые детский сад предлагает воспитанникам и их родителям.
Напомним, 25 марта родители воспитанников детского сада №15 «Оркен» сообщили, что их детей не пустили в здание детского учреждения. По их словам, это случилось из-за того, что некоторые родители отказывались подписывать договор на повышение ежемесячной оплаты.
Представители управления и отдела образования предложили рассмотреть данный вопрос в Комиссии по защите прав несовершеннолетних.
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