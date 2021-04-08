Звуки выстрелов в 22 микрорайоне напугали жителей Актау

Фото из архива
Видео, на котором слышны выстрелы, распространяют жители Актау в социальной сети.
Действие, снятое на видео, происходит на территории департамента Комитета национальной безопасности региона в 22 микрорайоне. Некоторые пользователи Сети предположили, что в городе проводятся учения.
Напомним, ранее в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщали об антитеррористических учениях.
Действие, снятое на видео, происходит на территории департамента Комитета национальной безопасности региона в 22 микрорайоне. Некоторые пользователи Сети предположили, что в городе проводятся учения.
Напомним, ранее в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщали об антитеррористических учениях.
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