Как идёт ремонт на сгоревшем рынке «Волна» в 5 микрорайоне Актау

Фото Рашида Исмагилова
На рынке «Волна» в 5 микрорайоне Актау идут ремонтные работы. На данный момент рабочие уже восстановили прилавки и опоры для крыши.
Корреспонденты Lada.kz запечатлели процесс.
Редакция связалась с руководством рынка, однако не получила ответ на вопрос о том, в какие сроки владельцы планируют возобновить его работу.
Напомним, о пожаре стало известно в ночь с 15 на 16 марта.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили подробности происшествия.
Редакция Lada.kz обратилась за комментариями к директору рынка «Волна», продавцам и пресс-службе акимата Актау.
Корреспонденты Lada.kz сняли на видео последствия пожара.
Директор рынка Калампыр Оразбаева сообщила, что ремонт торговых рядов является первоочередной целью руководства торговой площадки.
Корреспонденты Lada.kz запечатлели процесс.
Редакция связалась с руководством рынка, однако не получила ответ на вопрос о том, в какие сроки владельцы планируют возобновить его работу.
Напомним, о пожаре стало известно в ночь с 15 на 16 марта.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили подробности происшествия.
Редакция Lada.kz обратилась за комментариями к директору рынка «Волна», продавцам и пресс-службе акимата Актау.
Корреспонденты Lada.kz сняли на видео последствия пожара.
Директор рынка Калампыр Оразбаева сообщила, что ремонт торговых рядов является первоочередной целью руководства торговой площадки.