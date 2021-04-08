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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:18

Просмотров: 1234

Как идёт ремонт на сгоревшем рынке «Волна» в 5 микрорайоне Актау

Корреспонденты Lada.kz запечатлели процесс ремонта на продовольственном рынке «Волна», который пострадал от пожара в марте.

Фото Рашида Исмагилова
На рынке «Волна» в 5 микрорайоне Актау идут ремонтные работы. На данный момент рабочие уже восстановили прилавки и опоры для крыши.

Корреспонденты Lada.kz запечатлели процесс.

Как идёт ремонт на сгоревшем рынке «Волна» в 5 микрорайоне Актау

Как идёт ремонт на сгоревшем рынке «Волна» в 5 микрорайоне Актау

Как идёт ремонт на сгоревшем рынке «Волна» в 5 микрорайоне Актау

Как идёт ремонт на сгоревшем рынке «Волна» в 5 микрорайоне Актау


Редакция связалась с руководством рынка, однако не получила ответ на вопрос о том, в какие сроки владельцы планируют возобновить его работу.

Напомним, о пожаре стало известно в ночь с 15 на 16 марта.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили подробности происшествия.

Редакция Lada.kz обратилась за комментариями к директору рынка «Волна», продавцам и пресс-службе акимата Актау.

Корреспонденты Lada.kz сняли на видео последствия пожара.

Директор рынка Калампыр Оразбаева сообщила, что ремонт торговых рядов является первоочередной целью руководства торговой площадки.



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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Сухов.
  • взрослый
  • Барабан
 Жанар (Посетители) Сегодня, 20:29
Цитата: Барабан
На эти деньги снести рынок, сделать парк.

Совершенно верно, с ново восстанавливают этот трущёбный гадюшник для персидских барыг с ломовыми ценами.

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
-4
  • tolk
  • Freeman81
  • Мимоза
  • Bass66
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • freizer
  • Жанар
  • valesa
  • alesha
 Барабан (Посетители) Сегодня, 18:30
Хозяев и арендаторов оштрафовать за несоблюдения правил пожарной безопасности, распространение антисанитарии и завышение цен.

На эти деньги снести рынок, сделать парк.
 
 

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