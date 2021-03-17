Директор сгоревшего рынка в Актау: Важнее всего – быстро сделать ремонт

Фото Рашида Исмагилова
Встреча понесших убытки в связи с пожаром предпринимателей и руководства рынка «Волна» состоялась сегодня, 17 марта. Собрание прошло в присутствии сотрудников полиции Актау.
Калампыр Оразбаева заявила, что на данный момент основная задача руководства – это ремонт торговых рядов.
- Конечно, мы все переживаем, все не спали, нервничали. Сейчас комиссия установит, почему пожар случился, но мы считаем, что сейчас важнее всего – побыстрее сделать ремонт, - сообщила Калампыр Оразбаева.
По ее словам, владельцы рынка не намерены продавать территорию или передавать ее в другие руки.
Какие еще вопросы разбирались на собрании погорельцев, не известно. Журналистов попросили удалиться и не освещать процесс обсуждения проблемы.
Напомним, о пожаре стало известно в ночь с 15 на 16 марта.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили подробности происшествия.
Редакция Lada.kz обратилась за комментариями к директору рынка «Волна», продавцам и пресс-службе акимата Актау.
Позже очевидцы сообщили о втором пожаре, начавшемся на территории рынка. Вскоре его потушили.
Пожарные рассказали, что второе возгорание произошло из-за деревянного мусора на территории рынка.
Корреспонденты Lada.kz сняли на видео последствия пожара.
Калампыр Оразбаева заявила, что на данный момент основная задача руководства – это ремонт торговых рядов.
- Конечно, мы все переживаем, все не спали, нервничали. Сейчас комиссия установит, почему пожар случился, но мы считаем, что сейчас важнее всего – побыстрее сделать ремонт, - сообщила Калампыр Оразбаева.
По ее словам, владельцы рынка не намерены продавать территорию или передавать ее в другие руки.
Какие еще вопросы разбирались на собрании погорельцев, не известно. Журналистов попросили удалиться и не освещать процесс обсуждения проблемы.
Напомним, о пожаре стало известно в ночь с 15 на 16 марта.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили подробности происшествия.
Редакция Lada.kz обратилась за комментариями к директору рынка «Волна», продавцам и пресс-службе акимата Актау.
Позже очевидцы сообщили о втором пожаре, начавшемся на территории рынка. Вскоре его потушили.
Пожарные рассказали, что второе возгорание произошло из-за деревянного мусора на территории рынка.
Корреспонденты Lada.kz сняли на видео последствия пожара.