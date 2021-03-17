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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:12

Просмотров: 2359

Директор сгоревшего рынка в Актау: Важнее всего – быстро сделать ремонт

Директор сгоревшего продовольственного рынка «Волна» в 5 микрорайоне Актау Калампыр Оразбаева сообщила, что ремонт торговых рядов является первоочередной целью руководства торговой площадки. Об этом она сообщила на встрече с предпринимателями, которые вели торговлю на территории рынка.

Фото Рашида Исмагилова
Встреча понесших убытки в связи с пожаром предпринимателей и руководства рынка «Волна» состоялась сегодня, 17 марта. Собрание прошло в присутствии сотрудников полиции Актау.

Калампыр Оразбаева заявила, что на данный момент основная задача руководства – это ремонт торговых рядов.

- Конечно, мы все переживаем, все не спали, нервничали. Сейчас комиссия установит, почему пожар случился, но мы считаем, что сейчас важнее всего – побыстрее сделать ремонт, - сообщила Калампыр Оразбаева.

По ее словам, владельцы рынка не намерены продавать территорию или передавать ее в другие руки.

Какие еще вопросы разбирались на собрании погорельцев, не известно. Журналистов попросили удалиться и не освещать процесс обсуждения проблемы.

Напомним, о пожаре стало известно в ночь с 15 на 16 марта.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили подробности происшествия.

Редакция Lada.kz обратилась за комментариями к директору рынка «Волна», продавцам и пресс-службе акимата Актау.

Позже очевидцы сообщили о втором пожаре, начавшемся на территории рынка. Вскоре его потушили.

Пожарные рассказали, что второе возгорание произошло из-за деревянного мусора на территории рынка.

Корреспонденты Lada.kz сняли на видео последствия пожара.



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Комментарии ( 2 )

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Феникс (Посетители) Сегодня, 20:09
Журналистов попросили удалиться и не освещать процесс обсуждения проблемы.

Всё туманно. Непонятно, а чем пресса то помешала?
 
-1
  • Fargo
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ABCD (Посетители) Сегодня, 17:45
Конечно важнее,рынок простаивает,аренда не капает. А возмещение ущерба,а,это потом как нибудь или на форс мажор спишем. Сначала ремонт,потом поднятие аренды!
 
 

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