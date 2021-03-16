О повторном возгорании на рынке «Волна» в Актау рассказали пожарные

Фото предоставили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
На территории рынка «Волна» в 5 микрорайоне сегодня, 16 марта, дважды произошел пожар.
- Во втором случае было обнаружено возгорание мусора, деревянных ящиков на площади пять квадратных метров. Для тушения задействовали две единицы техники, которые будут дежурить здесь допоздна, - рассказал Назарали Селимов.
По его словам, на территории рынка находилось три видеокамеры. Сотрудники департамента полиции изъяли их для расследования и выяснения причины пожара.
Напомним, сегодня ночью на рынке произошел пожар.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили подробности происшествия.
Редакция Lada.kz обратилась за комментариями к директору рынка «Волна», продавцам и пресс-службе акимата Актау.
Позже очевидцы сообщили о втором пожаре, начавшемся на территории рынка.
- Во втором случае было обнаружено возгорание мусора, деревянных ящиков на площади пять квадратных метров. Для тушения задействовали две единицы техники, которые будут дежурить здесь допоздна, - рассказал Назарали Селимов.
По его словам, на территории рынка находилось три видеокамеры. Сотрудники департамента полиции изъяли их для расследования и выяснения причины пожара.
Напомним, сегодня ночью на рынке произошел пожар.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили подробности происшествия.
Редакция Lada.kz обратилась за комментариями к директору рынка «Волна», продавцам и пресс-службе акимата Актау.
Позже очевидцы сообщили о втором пожаре, начавшемся на территории рынка.
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