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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:25

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О повторном возгорании на рынке «Волна» в Актау рассказали пожарные

Подробности о двух пожарах на рынке «Волна» в 5 микрорайоне Актау рассказал Назарали Селимов, начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото предоставили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
На территории рынка «Волна» в 5 микрорайоне сегодня, 16 марта, дважды произошел пожар.

- Во втором случае было обнаружено возгорание мусора, деревянных ящиков на площади пять квадратных метров. Для тушения задействовали две единицы техники, которые будут дежурить здесь допоздна, - рассказал Назарали Селимов.

По его словам, на территории рынка находилось три видеокамеры. Сотрудники департамента полиции изъяли их для расследования и выяснения причины пожара.




Напомним, сегодня ночью на рынке произошел пожар.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили подробности происшествия.

Редакция Lada.kz обратилась за комментариями к директору рынка «Волна», продавцам и пресс-службе акимата Актау.

Позже очевидцы сообщили о втором пожаре, начавшемся на территории рынка.



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