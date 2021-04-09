Минобороны РК прокомментировало посадку военных воздушных самолетов на трассе Актау-Жанаозен

На западе Казахстана завершена комплексная проверка военных Сил в рамках специальной операции «Алтын Жебе». В проверке приняли участие подразделения Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил.- На заключительном этапе проверки впервые в истории Вооруженных Сил была осуществлена посадка военно-транспортного самолета С-295 и истребителя Су-27 на аэродромный участок автомобильной дороги, находящийся в Мангистауской области. Данное мероприятие выполнено в рамках повышения мобильности подразделений Военно-воздушных сил, которые привлекаются для поддержки сухопутной и военно-морской группировок войск, - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.[mediahttps://www.youtube.com/watch?v=tsd7RZGSvH0&feature=youtu.be]