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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:03

Просмотров: 416

Минобороны РК прокомментировало посадку военных воздушных самолетов на трассе Актау-Жанаозен

Посадка военно-транспортной воздушной техники на автомобильную дорогу была совершена впервые. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

Фото пресс-службы Министерства обороны РК.
На западе Казахстана завершена комплексная проверка военных Сил в рамках специальной операции «Алтын Жебе». В проверке приняли участие подразделения Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил.
Минобороны РК прокомментировало посадку военных воздушных самолетов на трассе Актау-Жанаозен


- На заключительном этапе проверки впервые в истории Вооруженных Сил была осуществлена посадка военно-транспортного самолета С-295 и истребителя Су-27 на аэродромный участок автомобильной дороги, находящийся в Мангистауской области. Данное мероприятие выполнено в рамках повышения мобильности подразделений Военно-воздушных сил, которые привлекаются для поддержки сухопутной и военно-морской группировок войск, - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.








[mediahttps://www.youtube.com/watch?v=tsd7RZGSvH0&feature=youtu.be]



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