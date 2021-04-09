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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:37

Просмотров: 6

Стрельба в 22 микрорайоне Актау: В КНБ РК сообщили об учениях

В Мангистауской области проводятся учения с участием сил и средств оперативного штаба по борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Фото пресс-службы КНб РК
Учения проводились в профильном ведомстве. Жители Актау активно пересылали видео со стрельбой за забором здания КНБ.



Отработка навыков прошла и во втором микрорайоне Актау, в здании пограничной службы КНБ РК.



- На отдельных государственных и военных объектах осуществляется комплекс учебных мероприятий с использованием имитационных средств по проверке состояния антитеррористической защищенности. Предусмотрены меры по ограничению передвижения транспортных средств и пешеходов. КНБ обращается к жителям Мангистауской области с просьбой сохранять спокойствие, отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, и по мере необходимости оказывать содействие правоохранительным и силовым органам, - сообщили в ведомстве.

Напомним, звуки выстрелов в 22 микрорайоне напугали жителей Актау.



Стрельба в 22 микрорайоне Актау: В КНБ РК сообщили об учениях
Стрельба в 22 микрорайоне Актау: В КНБ РК сообщили об учениях
Стрельба в 22 микрорайоне Актау: В КНБ РК сообщили об учениях
Стрельба в 22 микрорайоне Актау: В КНБ РК сообщили об учениях
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