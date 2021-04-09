Стрельба в 22 микрорайоне Актау: В КНБ РК сообщили об учениях

Фото пресс-службы КНб РК
Учения проводились в профильном ведомстве. Жители Актау активно пересылали видео со стрельбой за забором здания КНБ.
Отработка навыков прошла и во втором микрорайоне Актау, в здании пограничной службы КНБ РК.
- На отдельных государственных и военных объектах осуществляется комплекс учебных мероприятий с использованием имитационных средств по проверке состояния антитеррористической защищенности. Предусмотрены меры по ограничению передвижения транспортных средств и пешеходов. КНБ обращается к жителям Мангистауской области с просьбой сохранять спокойствие, отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, и по мере необходимости оказывать содействие правоохранительным и силовым органам, - сообщили в ведомстве.
Напомним, звуки выстрелов в 22 микрорайоне напугали жителей Актау.
Отработка навыков прошла и во втором микрорайоне Актау, в здании пограничной службы КНБ РК.
- На отдельных государственных и военных объектах осуществляется комплекс учебных мероприятий с использованием имитационных средств по проверке состояния антитеррористической защищенности. Предусмотрены меры по ограничению передвижения транспортных средств и пешеходов. КНБ обращается к жителям Мангистауской области с просьбой сохранять спокойствие, отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, и по мере необходимости оказывать содействие правоохранительным и силовым органам, - сообщили в ведомстве.
Напомним, звуки выстрелов в 22 микрорайоне напугали жителей Актау.
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