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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 10:44

Просмотров: 1055

На карантин закрыли три школы в Мангистау

Три школы на территории Мангистауской области закрыли на карантин. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления образования.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Три школы в Мангистауской области вернулись на дистанционный формат обучения. В пресс-службе управления образования сообщили, что очное обучение приостановили актауские ІТ-лицей и школа-лицей №7, а в Мангистауском районе остановила работу средняя школа имени Б. Жумалиева.

В остальных школах региона с 1 апреля обучение ведется в комбинированном формате: 70 процентов предметов преподается очно, 30 – онлайн. В классе одновременно могут находиться до 25 учеников.

- Все 158 организаций образования Мангистау обеспечены необходимым оборудованием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями – в них установлены тепловизоры, санитайзеры и кварцевые лампы. Бюджет предусматривает дополнительные средства на покупку специального оборудования, - добавили в управлении.

Известно, что заболевание первоначально подтвердилось у двух учителей IT-лицея и двух педагогов лицея №7. Позднее среди контактных лиц также было обнаружено заболевание ещё у троих учителей. Школы будут находиться на карантине до 20 и 22 апреля.



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Комментарии ( 1 )

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  • leo529
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  • bekenova
  • tolk
 илидия (Посетители) Сегодня, 11:21
В школе № 2 в 3 мкр. санитайзер на входе функционировал только в первый день занятий - 1 апреля. На этом выделенные средства , видимо, закончились.
 
 

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