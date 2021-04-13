На карантин закрыли три школы в Мангистау

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

Три школы в Мангистауской области вернулись на дистанционный формат обучения. В пресс-службе управления образования сообщили, что очное обучение приостановили актауские ІТ-лицей и школа-лицей №7, а в Мангистауском районе остановила работу средняя школа имени Б. Жумалиева.



В остальных школах региона с 1 апреля обучение ведется в комбинированном формате: 70 процентов предметов преподается очно, 30 – онлайн. В классе одновременно могут находиться до 25 учеников.



- Все 158 организаций образования Мангистау обеспечены необходимым оборудованием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями – в них установлены тепловизоры, санитайзеры и кварцевые лампы. Бюджет предусматривает дополнительные средства на покупку специального оборудования, - добавили в управлении.



Известно, что заболевание первоначально подтвердилось у двух учителей IT-лицея и двух педагогов лицея №7. Позднее среди контактных лиц также было обнаружено заболевание ещё у троих учителей. Школы будут находиться на карантине до 20 и 22 апреля.