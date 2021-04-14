COVID-19 обнаружили у 31 человека в Мангистау

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По состоянию на 14 апреля в Мангистауской области выявлен 31 случай заражения коронавирусной инфекцией и 20 фактов выздоровления.



Наш регион по-прежнему находится в «желтой» зоне по ситуации с коронавирусом.



С начала пандемии в области зарегистрировано 4766 случаев заражения COVID-19, выздоровели 4164 человека.



По количеству заражённых лидирует Алматы. За сутки COVID-19 обнаружили у 621 человека, на втором месте - Нур-Султан, где зафиксировано 465 случаев.