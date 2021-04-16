Ограбившего стоматологию в Актау мужчину лишили свободы

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Судом установлено, что подсудимый в целях совершения разбойного нападения зашёл в стоматологию «Вита-Дент», расположенную в 11 микрорайоне, и, угрожая сотруднице ножом, требовал деньги.
- Мужчина использовал кухонный нож. Путём угрозы и насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшей, стал требовать денежные средства. Таким образом, забрал деньги из кассы в размере 240 000 тенге, принадлежащие стоматологии «Вита-Дент». Актауским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении К. по части 1 статьи 192 УК РК (разбой). Мужчина признан виновным. Его осудили на три года лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Актауского городского суда.
Напомним, мужчина напал на одну из стоматологий в Актау.
- Мужчина использовал кухонный нож. Путём угрозы и насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшей, стал требовать денежные средства. Таким образом, забрал деньги из кассы в размере 240 000 тенге, принадлежащие стоматологии «Вита-Дент». Актауским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении К. по части 1 статьи 192 УК РК (разбой). Мужчина признан виновным. Его осудили на три года лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Актауского городского суда.
Напомним, мужчина напал на одну из стоматологий в Актау.