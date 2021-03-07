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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:01

Просмотров: 1896

Появились подробности ограбления стоматологии в Актау

Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания управления полиции Актау.

Кадр видео
В Департаменте полиции Мангистауской области рассказали, что сообщение о разбойном нападении в стоматологической клинике поступило на пульт дежурного «102» 6 марта в 16:00.

- Мужчина, угрожая ножом кассиру клиники, открыто похитил денежные средства в размере 200 тысяч тенге и скрылся в неизвестном направлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковыми инспекторами и сотрудниками криминальной полиции был установлен и задержан 30-летний ранее судимый местный житель. Преступление удалось раскрыть в течение 30 минут, - заявили в ведомстве.


Отмечается, что мужчина признался в содеянном. Вещественные доказательства изъяты.

- По факту разбоя проводится досудебное расследование по части 4 статьи 192 Уголовного кодекса РК. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания управления полиции Актау, - отметили в полиции.





Напомним, ранее появилось видео, как неизвестный с ножом ворвался в актаускую стоматологию.








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Комментарии ( 5 )

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Maximus (Посетители) Сегодня, 18:19
О! И походка сразу изменилась!
Умным считал себя...
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 18:05
Стоматология грабит клиентов постоянно.
А тут попытался ограбить и то неудачно. (Шутка) uhmylka
 
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  • Empro
 My_way (Посетители) Сегодня, 17:43
Полиция оперативно сработала, за что им большой рахмет.
 
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крякозя́бр (Посетители) Сегодня, 17:32
В кабаке хлопнули, копейка в кармане появилась сразу туда.
Украл-выпил-в тюрьму, романтика!
 
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  • non_alcoholic
 alesha (Посетители) Сегодня, 17:26
В лохотроне задержали, рассадник криминала и горя в семье.
 
 

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