Появились подробности ограбления стоматологии в Актау
Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания управления полиции Актау.
Кадр видео
В Департаменте полиции Мангистауской области рассказали, что сообщение о разбойном нападении в стоматологической клинике поступило на пульт дежурного «102» 6 марта в 16:00.
- Мужчина, угрожая ножом кассиру клиники, открыто похитил денежные средства в размере 200 тысяч тенге и скрылся в неизвестном направлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковыми инспекторами и сотрудниками криминальной полиции был установлен и задержан 30-летний ранее судимый местный житель. Преступление удалось раскрыть в течение 30 минут, - заявили в ведомстве.
Отмечается, что мужчина признался в содеянном. Вещественные доказательства изъяты.
- По факту разбоя проводится досудебное расследование по части 4 статьи 192 Уголовного кодекса РК. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания управления полиции Актау, - отметили в полиции.
Напомним, ранее появилось видео, как неизвестный с ножом ворвался в актаускую стоматологию.
1. Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия. Наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.
2. Разбой, совершенный:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) исключен Законом РК от 27.12.2019 № 292-VІ (порядок введения в действие см. ст.2);
3) исключен Законом РК от 27.12.2019 № 292-VІ (порядок введения в действие см. ст.2);
4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
5) с причинением тяжкого вреда здоровью.
Наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
3. Разбой, совершенный:
1) с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего;
2) с целью хищения имущества в крупном размере;
3) неоднократно;
4) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище.
Наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере.
Наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
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