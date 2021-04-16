Избитая мамой 10-классница выписана из больницы Жанаозена

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Доставленной в Жанаозенскую многопрофильную городскую больницу 10-класснице поставили диагноз - Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы.



- Лечение пострадавшая проходила по протоколу. За период нахождения в стационаре помимо лечения проводилась психологическая помощь с привлечением профессионального подросткового психолога. В настоящее время её состояние улучшилось. В клиническом и психологическом плане достигнут положительный эффект. Вчера, 15 апреля, днём была выписана в сопровождении руководства школы (педагоги), отдела опеки и сотрудника ювенильной полиции, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.