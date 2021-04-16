Полицейские Мангистау установили виновного в аварии с участием двух большегрузов

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На вызов об аварии выехал экипаж роты патрульной полиции Мунайлинского района «Кайсар-3».
- Водитель грузового транспорта ЗИЛ не уступил дорогу главному движущемуся транспорту Howo и совершил столкновение. В результате столкновения Howo совершил опрокидывание. Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу. Ведётся расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Напомню, в пригороде Актау произошло ДТП с участием двух большегрузов. Момент ДТП попал на видео.
- Водитель грузового транспорта ЗИЛ не уступил дорогу главному движущемуся транспорту Howo и совершил столкновение. В результате столкновения Howo совершил опрокидывание. Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу. Ведётся расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Напомню, в пригороде Актау произошло ДТП с участием двух большегрузов. Момент ДТП попал на видео.
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