Открытие рынка «Волна» запланировано на 21 апреля

Фото из архива Lada.kz
На продовольственном рынке «Волна» завершаются ремонтные работы.
Как сообщил один из продавцов, открыть торговую площадку планируют 21 апреля.
Руководство рынка не прокомментировало данную информацию.
Напомним, о пожаре стало известно в ночь с 15 на 16 марта.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили подробности происшествия.
Редакция Lada.kz обратилась за комментариями к директору рынка «Волна», продавцам и пресс-службе акимата Актау.
Корреспонденты Lada.kz сняли на видео последствия пожара.
Директор рынка Калампыр Оразбаева сообщила, что ремонт торговых рядов является первоочередной целью руководства торговой площадки.
Ремонтные работы на рынке сфотографировали корреспонденты Lada.kz.
Как сообщил один из продавцов, открыть торговую площадку планируют 21 апреля.
Руководство рынка не прокомментировало данную информацию.
Напомним, о пожаре стало известно в ночь с 15 на 16 марта.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили подробности происшествия.
Редакция Lada.kz обратилась за комментариями к директору рынка «Волна», продавцам и пресс-службе акимата Актау.
Корреспонденты Lada.kz сняли на видео последствия пожара.
Директор рынка Калампыр Оразбаева сообщила, что ремонт торговых рядов является первоочередной целью руководства торговой площадки.
Ремонтные работы на рынке сфотографировали корреспонденты Lada.kz.
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