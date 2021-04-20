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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 09:03

Просмотров: 1020

Рабочие из Жанаозена объявили забастовку и выдвинули ультиматум властям

Работники товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Фиркрофт» объявили забастовку с требованием повысить им заработную плату. Они призвали сотрудников других нефтяных компаний, работающих в Жанаозене, присоединиться к протесту в случае, если их требования не будут выполнены. Ситуацию прокомментировал Нурали Баулыбаев, заместитель руководителя управления государственной инспекции труда Мангистауской области.

Кадр видеоматериала
Сотрудники ТОО «Фиркрофт», которые ранее выходили на протест к зданию акимата Жанаозена, объявили забастовку 19 апреля. По их словам, акимат города и руководство ТОО «Бургылау», с которыми они работают, не смогли выполнить их требования.

- К нам приезжали из областного управления государственной инспекции труда, приходили заместитель и советник акима Жанаозена, генеральный директор ТОО «Фиркрофт». Они не смогли решить нашу проблему, поэтому мы продолжим бастовать, пока не добьёмся своего, - рассказал один из бастующих.

Работники ТОО «Фиркрофт» опубликовали видеообращение, в котором обратились к акиму Мангистау и президенту Республики Казахстан. Они призвали сотрудников всех нефтяных компаний Жанаозена присоединиться к их забастовке в случае, если их требования не выполнят в течение трех дней.

По словам Нуралы Баулыбаева, работники ТОО «Фиркрофт» требуют, чтобы их перевели в штат ТОО «Бургылау», но такие меры не предусмотрены законом.

- В ТОО «Бургылау» сообщили, что они готовы помочь с трудоустройством нескольким работникам – до конца года в компании освободится примерно восемь должностей, и на эти места могут взять нескольких сотрудников, которые сейчас бастуют. Однако работники требуют, чтобы в этом году в штат приняли, минимум, 40 работников, и выполнить это требование невозможно, поскольку штат ТОО «Бургылау» заполнен, - пояснил Нуралы Баулыбаев.

Он добавил, что приравниванием зарплат сотрудников ТОО «Фиркрофт» к заработным платам штатных сотрудников ТОО «Бургылау» занимается инспекция труда Атырау, так как ТОО «Фиркрофт» зарегистрировано там.

- На сегодняшний день проводится проверка, по её окончанию будут приняты меры по уравниванию зарплат и перерасчёте с января текущего года. Мы разъяснили этот момент работникам ТОО «Фиркрофт», - добавил Нуралы Баулыбаев.



Напомним, ранее сотрудники ТОО «Фиркрофт» вышли к зданию акимата Жанаозена и потребовали повышения заработных плат. По их словам, нефтесервисная компания ТОО «Бургылау», с которой они работают, выплачивает им меньше, чем обязана по закону.



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Комментарии ( 1 )

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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 09:56
- На сегодняшний день проводится проверка, по её окончанию будут приняты меры...---добавил Нуралы Баулыбаев,заместитель руководителя управления государственной инспекции труда Мангистауской области.


Что-то этот заместитель задницу свою не оторвал с кресла,когда мы просили помощи у государственной инспекции разобраться с ситуацией по задолженности по зарплате за 7 (семь!!!) месяцев в период пандемии в ТОО "Terminalex". Зачесались только когда мы написали в Министерство труда,Генеральную прокуратуру и в Акорду Президенту Токаеву
Тут по месту сами ничего не могут решить,ждут,когда сверху дадут пинка
 
 

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