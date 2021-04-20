Рабочие из Жанаозена объявили забастовку и выдвинули ультиматум властям

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Сотрудники ТОО «Фиркрофт», которые ранее выходили на протест к зданию акимата Жанаозена, объявили забастовку 19 апреля. По их словам, акимат города и руководство ТОО «Бургылау», с которыми они работают, не смогли выполнить их требования.
- К нам приезжали из областного управления государственной инспекции труда, приходили заместитель и советник акима Жанаозена, генеральный директор ТОО «Фиркрофт». Они не смогли решить нашу проблему, поэтому мы продолжим бастовать, пока не добьёмся своего, - рассказал один из бастующих.
Работники ТОО «Фиркрофт» опубликовали видеообращение, в котором обратились к акиму Мангистау и президенту Республики Казахстан. Они призвали сотрудников всех нефтяных компаний Жанаозена присоединиться к их забастовке в случае, если их требования не выполнят в течение трех дней.
По словам Нуралы Баулыбаева, работники ТОО «Фиркрофт» требуют, чтобы их перевели в штат ТОО «Бургылау», но такие меры не предусмотрены законом.
- В ТОО «Бургылау» сообщили, что они готовы помочь с трудоустройством нескольким работникам – до конца года в компании освободится примерно восемь должностей, и на эти места могут взять нескольких сотрудников, которые сейчас бастуют. Однако работники требуют, чтобы в этом году в штат приняли, минимум, 40 работников, и выполнить это требование невозможно, поскольку штат ТОО «Бургылау» заполнен, - пояснил Нуралы Баулыбаев.
Он добавил, что приравниванием зарплат сотрудников ТОО «Фиркрофт» к заработным платам штатных сотрудников ТОО «Бургылау» занимается инспекция труда Атырау, так как ТОО «Фиркрофт» зарегистрировано там.
- На сегодняшний день проводится проверка, по её окончанию будут приняты меры по уравниванию зарплат и перерасчёте с января текущего года. Мы разъяснили этот момент работникам ТОО «Фиркрофт», - добавил Нуралы Баулыбаев.
Напомним, ранее сотрудники ТОО «Фиркрофт» вышли к зданию акимата Жанаозена и потребовали повышения заработных плат. По их словам, нефтесервисная компания ТОО «Бургылау», с которой они работают, выплачивает им меньше, чем обязана по закону.
- К нам приезжали из областного управления государственной инспекции труда, приходили заместитель и советник акима Жанаозена, генеральный директор ТОО «Фиркрофт». Они не смогли решить нашу проблему, поэтому мы продолжим бастовать, пока не добьёмся своего, - рассказал один из бастующих.
Работники ТОО «Фиркрофт» опубликовали видеообращение, в котором обратились к акиму Мангистау и президенту Республики Казахстан. Они призвали сотрудников всех нефтяных компаний Жанаозена присоединиться к их забастовке в случае, если их требования не выполнят в течение трех дней.
По словам Нуралы Баулыбаева, работники ТОО «Фиркрофт» требуют, чтобы их перевели в штат ТОО «Бургылау», но такие меры не предусмотрены законом.
- В ТОО «Бургылау» сообщили, что они готовы помочь с трудоустройством нескольким работникам – до конца года в компании освободится примерно восемь должностей, и на эти места могут взять нескольких сотрудников, которые сейчас бастуют. Однако работники требуют, чтобы в этом году в штат приняли, минимум, 40 работников, и выполнить это требование невозможно, поскольку штат ТОО «Бургылау» заполнен, - пояснил Нуралы Баулыбаев.
Он добавил, что приравниванием зарплат сотрудников ТОО «Фиркрофт» к заработным платам штатных сотрудников ТОО «Бургылау» занимается инспекция труда Атырау, так как ТОО «Фиркрофт» зарегистрировано там.
- На сегодняшний день проводится проверка, по её окончанию будут приняты меры по уравниванию зарплат и перерасчёте с января текущего года. Мы разъяснили этот момент работникам ТОО «Фиркрофт», - добавил Нуралы Баулыбаев.
Напомним, ранее сотрудники ТОО «Фиркрофт» вышли к зданию акимата Жанаозена и потребовали повышения заработных плат. По их словам, нефтесервисная компания ТОО «Бургылау», с которой они работают, выплачивает им меньше, чем обязана по закону.