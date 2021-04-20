Авторское свидетельство на выращивание граната в Мангистауской области получили учитель биологии и школьники

Исследовательский проект проводился для того, чтобы оценить условия и влияние разных удобрений на рост и развитие граната обыкновенного в засушливой местности Мангистау. Актуальность научного проекта в том, что учащиеся в результате экспериментов, пришли к выводу, что выращивание в нашем регионе гранатовых деревьев вполне реализуемая идея. Учащиеся исследовали потенциальные возможности для сельского хозяйства региона.Алина и Алмаз посадили семена в школьной теплице. Они целый год проводили сезонные наблюдения за растениями, наблюдали условия произрастания и влияние различных удобрений на рост и развитие граната обыкновенного и анализировали полученные результаты.- Данная работа имеет большую практическую значимость. Учащиеся планируют в дальнейшем наблюдать за саженцами на пришкольном участке, изучать агротехнические приёмы ухода и предложить фермерам Мангистау заниматься разведением гранатовых деревьев, - отметила руководитель проекта Гулжан Нусипжанова.По словам юных исследователей, сейчас у деревьев идёт адаптация к земле Мангистауской области. Если эксперимент удастся, деревья будут давать плоды через 4-5 лет.- Биологией и ботаникой я начал увлекаться с 7-го класса. Я участвовал в разных олимпиадах и конкурсах. В прошлом апреле, когда нам учитель предложила такую идею, мы очень обрадовались, так как тема выращивания плодовых деревьев в нашем крае очень актуальна, - рассказал Алмаз Нуржанов.Юные ботаники в будущем хотят дальше проводит интересные исследования, а также организовать сад уникальных плодовых деревьев в Мангистау.