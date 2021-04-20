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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:07

Просмотров: 714

Авторское свидетельство на выращивание граната в Мангистауской области получили учитель биологии и школьники

Учитель биологии Гулжан Нусипжанова, а также учащиеся 9 класса Назарбаев Интеллектуальной школы Актау Алмаз Нуржанов и Алина Чернякова засвидетельствовали авторское право на научный проект «Выращивание граната обыкновенного в экстраоридных природно-климатических условиях Мангистау». Об этом сообщила Рысгул Рамазанова, представитель пресс-службы интеллектуальной школы Актау.

Фото пресс-службы интеллектуальной школы
Исследовательский проект проводился для того, чтобы оценить условия и влияние разных удобрений на рост и развитие граната обыкновенного в засушливой местности Мангистау. Актуальность научного проекта в том, что учащиеся в результате экспериментов, пришли к выводу, что выращивание в нашем регионе гранатовых деревьев вполне реализуемая идея. Учащиеся исследовали потенциальные возможности для сельского хозяйства региона.

Авторское свидетельство на выращивание граната в Мангистауской области получили учитель биологии и школьники


Алина и Алмаз посадили семена в школьной теплице. Они целый год проводили сезонные наблюдения за растениями, наблюдали условия произрастания и влияние различных удобрений на рост и развитие граната обыкновенного и анализировали полученные результаты.

Авторское свидетельство на выращивание граната в Мангистауской области получили учитель биологии и школьники


Авторское свидетельство на выращивание граната в Мангистауской области получили учитель биологии и школьники


Авторское свидетельство на выращивание граната в Мангистауской области получили учитель биологии и школьники


- Данная работа имеет большую практическую значимость. Учащиеся планируют в дальнейшем наблюдать за саженцами на пришкольном участке, изучать агротехнические приёмы ухода и предложить фермерам Мангистау заниматься разведением гранатовых деревьев, - отметила руководитель проекта Гулжан Нусипжанова.

По словам юных исследователей, сейчас у деревьев идёт адаптация к земле Мангистауской области. Если эксперимент удастся, деревья будут давать плоды через 4-5 лет.

- Биологией и ботаникой я начал увлекаться с 7-го класса. Я участвовал в разных олимпиадах и конкурсах. В прошлом апреле, когда нам учитель предложила такую идею, мы очень обрадовались, так как тема выращивания плодовых деревьев в нашем крае очень актуальна, - рассказал Алмаз Нуржанов.

Юные ботаники в будущем хотят дальше проводит интересные исследования, а также организовать сад уникальных плодовых деревьев в Мангистау.



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Комментарии ( 2 )

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Tankushka (Посетители) Сегодня, 16:32
Мы выращивали гранаты на даче в Шевченко в 70-х годах. У нас было 5 деревьев. Они цвели и плодоносили. Но мы их на зиму укрывали. Иначе они замёрзнут.
 
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крякозя́бр (Посетители) Сегодня, 16:05
С засухой справиться не проблема, проблема в холоде. От мороза деревья вымерзнут.
 
 

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