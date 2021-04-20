В Мангистау спасли тюленёнка

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По данным специалистов Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя в Актау, 29 марта 2021 года в 10:00 часов поступил звонок от местных жителей о том, что они обнаружили тюленя на берегу моря в посёлке Баутино. По словам очевидцев, тюлень находился там два дня.
Специалисты Центра незамедлительно выехали на место обнаружения тюленя и провели первичный осмотр ластоногого и оказали ему первичную ветеринарную помощь. Детёныш был в тяжёлом состоянии и без движения. В этот же день в 14:00 его доставили в центр. По данным специалистов, возраст тюленёнка один месяц, масса тела 4,4 килограмма, хотя в этом возрасте она должна достигать 10-12 килограммов.
- С появления детёныша в Центре изучения и реабилитации каспийского тюленя прошло ровно две недели. Тюленёнок начал самостоятельно плавать в бассейне и ловить рыбу. Масса щенка достигла семь килограммов, он стабильно набирает вес. Наблюдается хорошая динамика и есть прогресс в развитии. У тюленёнка хороший аппетит, начинает самостоятельно питаться и очень подвижный. Провели мероприятия по лечению и реабилитации животного, а также процедуру очистки от эктопаразитов (тюленьи вши), - сообщили на странице центра в facebook.
Руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин на своей странице в Facebook обратился к жителям города за помощью.
- Тюленчик спасён! Нужна помощь в плавсредстве, чтобы выпустить тюленчика на волю, - написал Кирилл Осин.
Специалисты Центра незамедлительно выехали на место обнаружения тюленя и провели первичный осмотр ластоногого и оказали ему первичную ветеринарную помощь. Детёныш был в тяжёлом состоянии и без движения. В этот же день в 14:00 его доставили в центр. По данным специалистов, возраст тюленёнка один месяц, масса тела 4,4 килограмма, хотя в этом возрасте она должна достигать 10-12 килограммов.
- С появления детёныша в Центре изучения и реабилитации каспийского тюленя прошло ровно две недели. Тюленёнок начал самостоятельно плавать в бассейне и ловить рыбу. Масса щенка достигла семь килограммов, он стабильно набирает вес. Наблюдается хорошая динамика и есть прогресс в развитии. У тюленёнка хороший аппетит, начинает самостоятельно питаться и очень подвижный. Провели мероприятия по лечению и реабилитации животного, а также процедуру очистки от эктопаразитов (тюленьи вши), - сообщили на странице центра в facebook.
Руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин на своей странице в Facebook обратился к жителям города за помощью.
- Тюленчик спасён! Нужна помощь в плавсредстве, чтобы выпустить тюленчика на волю, - написал Кирилл Осин.
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