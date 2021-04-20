«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 20 Апреля
+18...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.76 KZT
  • €1 = 518.16 KZT
  • 1 RUB = 5.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:26

Просмотров: 423

В Мангистау спасли тюленёнка

Историю спасения детёныша разместили на странице Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя в Актау.

Кадр видео
По данным специалистов Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя в Актау, 29 марта 2021 года в 10:00 часов поступил звонок от местных жителей о том, что они обнаружили тюленя на берегу моря в посёлке Баутино. По словам очевидцев, тюлень находился там два дня.

В Мангистау спасли тюленёнка


В Мангистау спасли тюленёнка


В Мангистау спасли тюленёнка


Специалисты Центра незамедлительно выехали на место обнаружения тюленя и провели первичный осмотр ластоногого и оказали ему первичную ветеринарную помощь. Детёныш был в тяжёлом состоянии и без движения. В этот же день в 14:00 его доставили в центр. По данным специалистов, возраст тюленёнка один месяц, масса тела 4,4 килограмма, хотя в этом возрасте она должна достигать 10-12 килограммов.

- С появления детёныша в Центре изучения и реабилитации каспийского тюленя прошло ровно две недели. Тюленёнок начал самостоятельно плавать в бассейне и ловить рыбу. Масса щенка достигла семь килограммов, он стабильно набирает вес. Наблюдается хорошая динамика и есть прогресс в развитии. У тюленёнка хороший аппетит, начинает самостоятельно питаться и очень подвижный. Провели мероприятия по лечению и реабилитации животного, а также процедуру очистки от эктопаразитов (тюленьи вши), - сообщили на странице центра в facebook.



Руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин на своей странице в Facebook обратился к жителям города за помощью.

- Тюленчик спасён! Нужна помощь в плавсредстве, чтобы выпустить тюленчика на волю, - написал Кирилл Осин.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика