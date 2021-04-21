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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:48

Просмотров: 6787

Мангистауская область вошла в «красную» зону по коронавирусу

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 21 апреля, Мангистауская область оказалась в «красной» зоне по распространению коронавируса, передаёт coronavirus2020.kz.

Фото из доступных источников
Помимо нашего региона, в «красную» зону вошла Кызылординская область.

Мангистауская область вошла в «красную» зону с сегодняшнего дня, 21 апреля. Кроме этого, Кызылординскую область также включили в «красную» зону.

В настоящее время в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Мангистауская области.

В «желтой» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Павлодарская области.

В «зелёной» зоне: Костанайская, Туркестанская и Северо-Казахстанская области.

Сообщается, что в «красной» зоне вводятся строгие ограничительные меры. В «желтой» зоне сохраняются действующие карантинные меры и усиливается контроль за их соблюдением. А «зеленая» зона показывает стабильную ситуацию, возможно ослабление ограничительных мер.



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Комментарии ( 8 )

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 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 10:57
Уф...ну наконец-то то...а то блин со слезами на глазах прямо ждали ну когда же Мангистау окажется снова в красной зоне.... Сарказм крепчал...Молодцы власти имущих как кроме
приминения всякогоо рода ограничительных мер ни на,что не способны... единственно не ясно с общественной вакцинацией...на примере России там вообще складывается парадокс....те кто прошел там полную процедуры вакцинации с препаратами Sputnik-v,b один фиг потом заставляют носить и ходить в защитных масках и соответственно у людей удивления и не понимание от того, а для чего они вообще прививались если после всего этого обязывают снова носить средства защиты... ведь у всех было обратное представление того,что они будут защищены от короновируса с якобы образовавшимся антителами...и тут вообще ступор полный, что до вакцинации носили маски и что потом после вакцинации носить, а где тогда логика от самих властей???? Минздрав России как всегда молчит пока....
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 10:41
Ждём нового постановления ,ограничений , закрытий ...печаль
 
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 DiDa (Посетители) Сегодня, 10:38
В Правительстве негативно выразились о работе мониторинговой группы Мангистауской области, якобы они не работают, вот теперь они под этим "соусом" нарисовали статистику так, что теперь так называемые мониторинговые группы "с усердием" будут "работать". Да и по графику вакцинации мы отстаем, чем тебе не повод, чтобы вводить "красную зону". Еще и в Озене бастующие, им тоже сейчас "прикроют лавочку". Я не отрицаю, вирусная болезнь она существует, да, и вакцинация нужна, но, как уже достали эти "страшилки". Может быть им лучше методы поменять, чтобы простому народу дошло по нормальному, что беречь себя, соблюдать нормы санитарные, получать вакцинацию все эти меры необходимы. А не просто "по топорному" все решать.
 
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 KNOC (Посетители) Сегодня, 10:21
Вакцинация просто идет медленно и неохотно. Процент маленький. Вот действуют силовым методом hammer
 
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 Тина (Посетители) Сегодня, 10:17
2 дня Узень бастует и нате!
Совпадение ?

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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 Gor (Посетители) Сегодня, 10:14
Все по плану
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:56
сейчас вылезет Карабас-Барабас Газиз Надуев со своими синьорами-помидорами в виде разных там запрещалкиных lol
 
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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 09:51
Какая то подстава.
 
 

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