Мангистауская область вошла в «красную» зону по коронавирусу

Фото из доступных источников

Помимо нашего региона, в «красную» зону вошла Кызылординская область.



Мангистауская область вошла в «красную» зону с сегодняшнего дня, 21 апреля. Кроме этого, Кызылординскую область также включили в «красную» зону.



В настоящее время в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Мангистауская области.



В «желтой» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Павлодарская области.



В «зелёной» зоне: Костанайская, Туркестанская и Северо-Казахстанская области.



Сообщается, что в «красной» зоне вводятся строгие ограничительные меры. В «желтой» зоне сохраняются действующие карантинные меры и усиливается контроль за их соблюдением. А «зеленая» зона показывает стабильную ситуацию, возможно ослабление ограничительных мер.