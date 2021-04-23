Распространяющееся в Сети постановление санитарного врача Мангистау не соответствует действительности

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Пользователи интернета пересылают в мессенджерах постановление №8 от 22 апреля о дополнительных ограничениях карантина.
- Это постановление не соответствует действительности. Там нет моей подписи и печати. Не знаю, кто его распространяет. Это проект, но будет ли он введён, пока неизвестно. Всё зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. В данный момент в регионе действует постановление от 17 апреля, – сообщил Газиз Надуев, санитарный врач Мангистауской области.
- Это постановление не соответствует действительности. Там нет моей подписи и печати. Не знаю, кто его распространяет. Это проект, но будет ли он введён, пока неизвестно. Всё зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. В данный момент в регионе действует постановление от 17 апреля, – сообщил Газиз Надуев, санитарный врач Мангистауской области.