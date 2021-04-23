«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 23 Апреля
+14...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.21 KZT
  • €1 = 520.38 KZT
  • 1 RUB = 5.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:17

Просмотров: 1390

Распространяющееся в Сети постановление санитарного врача Мангистау не соответствует действительности

Жители Мангистауской области пересылают в социальных сетях постановление от 22 апреля об ужесточении карантина на территории региона. Главный санитарный врач региона назвал документ фейком.

Фото из открытых источников
Пользователи интернета пересылают в мессенджерах постановление №8 от 22 апреля о дополнительных ограничениях карантина.

Распространяющееся в Сети постановление санитарного врача Мангистау не соответствует действительности


- Это постановление не соответствует действительности. Там нет моей подписи и печати. Не знаю, кто его распространяет. Это проект, но будет ли он введён, пока неизвестно. Всё зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. В данный момент в регионе действует постановление от 17 апреля, – сообщил Газиз Надуев, санитарный врач Мангистауской области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • leo529
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:40
Цитата: babe
будет ли завтра работа, будет ли завтра доход ...

и ведь заметьте, ни в одном из их т.н. постановлений нет ни слова о том, как дюдям жить и что делать.
мозгов хватает только на "запретить". причем все эти постановления настолько безграмотные и бестолковые, что они потом выпускают еще десятки дополнений и разъяснений, и все равно ничего не понятно.
и самое главное, как сказано выше, нет никаких действий в отношении или в поддержку населения. НИ-КА-КИХ!
также как и нет четкого отчета о проделанной и о проделываемой работе самих этих карабасов-барабасов и синьоров-помидоров.
хоть бы одна их мониторинговая группа продукты пенсионерам по пути занесли.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Pinochet
  • Галина63
 babe (Посетители) Сегодня, 12:24
Так уже достали со своими постановлениями , что люди как на пороховой бочке не знают когда и что! Откуда тут не будут у людей неврозы и психо-неврологические расстройства , если жить в постоянном страхе , что завтра ограничат , будет ли завтра работа, будет ли завтра доход ...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика