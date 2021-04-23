Чиновники Мангистау озвучили дату запуска приложения «Ashyq»

Фото центра общественных коммуникаций
По данным спикера, новое приложение направлено на снижение риска распространения коронавирусной инфекции в субъектах предпринимательства.
- На телефон посетителя необходимо скачать мобильное приложение «Аshyq», зарегистрировать его по номеру телефона, ввести ИИН и отсканировать QR-код учреждения. Вы также должны отсканировать QR-код на выходе. Он показывает, инфицирован человек или нет. QR-код присваивается только субъекту предпринимательства. Предприниматели, участвующие в проекте, могут использовать свои QR-коды, получив их через платформу InfoKazakhstan.kz. В целом QR-код показывает четыре статуса: зелёный, синий, жёлтый и красный. Приложение будет запущено с 26 апреля, - сообщил Муканбетжан Кобеген, заместитель руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.
Напомним, в регионе стартует пилотный проект по внедрению мобильного приложения «Аshyq». Оно позволит определить болен человек коронавирусной инфекцией или нет.
- На телефон посетителя необходимо скачать мобильное приложение «Аshyq», зарегистрировать его по номеру телефона, ввести ИИН и отсканировать QR-код учреждения. Вы также должны отсканировать QR-код на выходе. Он показывает, инфицирован человек или нет. QR-код присваивается только субъекту предпринимательства. Предприниматели, участвующие в проекте, могут использовать свои QR-коды, получив их через платформу InfoKazakhstan.kz. В целом QR-код показывает четыре статуса: зелёный, синий, жёлтый и красный. Приложение будет запущено с 26 апреля, - сообщил Муканбетжан Кобеген, заместитель руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.
Напомним, в регионе стартует пилотный проект по внедрению мобильного приложения «Аshyq». Оно позволит определить болен человек коронавирусной инфекцией или нет.
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