Спортивный интерес: Айбек Суюндуков рассказал о федерациях-двойниках по художественной гимнастике в Мангистау

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- Уже ни для кого не секрет, что в Мангистауской области с 2017 года существовало две аккредитованные федерации по художественной гимнастике. Аккредитация создаёт для федераций определённые права и обязанности перед органом, выдавшим аккредитацию (в данном случае – управление физической культуры и спорта Мангистауской области). С момента моего прихода на президентский пост мною был выстроен курс к формированию принципа «нулевой терпимости» к любым проявлениям нарушения действующего законодательства в области спорта. Рабочие поездки и многочисленная переписка с правоохранительными и уполномоченными органами дало определенные результаты, - сказал Айбек Суюндуков.
Президент федерации художественной гимнастики Мангистауской области отметил, что благодаря проделанной работе удалось добиться отмены приказа руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области №95-НҚ от 24.07.2017 года «О проведении аккредитации», которая влечёт за собой отзыв свидетельства об аккредитации у незаконно аккредитованной федерации.
- Также за допущенные нарушения в отношении руководителя отдела и по совместительству председателя комиссии по аккредитации спортивных федераций наложено дисциплинарное взыскание, - отметил Айбек Суюндуков.
Напомним, деятельность одной из спортивных федераций приостановили в Мангистау, поскольку на момент её аккредитации в области уже существовала федерация по данному виду спорта.
Айбек Суюндуков стал президентом Федерации художественной гимнастики Мангистауской области 5 января.
Президент федерации художественной гимнастики Мангистауской области отметил, что благодаря проделанной работе удалось добиться отмены приказа руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области №95-НҚ от 24.07.2017 года «О проведении аккредитации», которая влечёт за собой отзыв свидетельства об аккредитации у незаконно аккредитованной федерации.
- Также за допущенные нарушения в отношении руководителя отдела и по совместительству председателя комиссии по аккредитации спортивных федераций наложено дисциплинарное взыскание, - отметил Айбек Суюндуков.
Напомним, деятельность одной из спортивных федераций приостановили в Мангистау, поскольку на момент её аккредитации в области уже существовала федерация по данному виду спорта.
Айбек Суюндуков стал президентом Федерации художественной гимнастики Мангистауской области 5 января.
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