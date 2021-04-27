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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:39

Просмотров: 115

Спортивный интерес: Айбек Суюндуков рассказал о федерациях-двойниках по художественной гимнастике в Мангистау

Президент федерации художественной гимнастики Мангистауской области Айбек Суюндуков прокомментировал ситуацию вокруг федераций-двойников, а также рассказал о результатах проделанной работы. Об этом сообщили в пресс-службе спортивной федерации.

Фото с сайта sports.kz
- Уже ни для кого не секрет, что в Мангистауской области с 2017 года существовало две аккредитованные федерации по художественной гимнастике. Аккредитация создаёт для федераций определённые права и обязанности перед органом, выдавшим аккредитацию (в данном случае – управление физической культуры и спорта Мангистауской области). С момента моего прихода на президентский пост мною был выстроен курс к формированию принципа «нулевой терпимости» к любым проявлениям нарушения действующего законодательства в области спорта. Рабочие поездки и многочисленная переписка с правоохранительными и уполномоченными органами дало определенные результаты, - сказал Айбек Суюндуков.

Президент федерации художественной гимнастики Мангистауской области отметил, что благодаря проделанной работе удалось добиться отмены приказа руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области №95-НҚ от 24.07.2017 года «О проведении аккредитации», которая влечёт за собой отзыв свидетельства об аккредитации у незаконно аккредитованной федерации.

- Также за допущенные нарушения в отношении руководителя отдела и по совместительству председателя комиссии по аккредитации спортивных федераций наложено дисциплинарное взыскание, - отметил Айбек Суюндуков.

Напомним, деятельность одной из спортивных федераций приостановили в Мангистау, поскольку на момент её аккредитации в области уже существовала федерация по данному виду спорта.

Айбек Суюндуков стал президентом Федерации художественной гимнастики Мангистауской области 5 января.



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