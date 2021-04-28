Рост заболеваемости COVID-19 наблюдают в Мангистау

Фото из доступных источников
За сутки в Мангистауской области выявили 55 заболевших коронавирусом.
С начала пандемии в области зарегистрировано 5556 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 4533 человек.
По количеству заражённых за сутки на первом месте Алматы - COVID-19 обнаружили у 698 человек, на втором месте - Нур-Султан, где зафиксировано 439 случаев.
Напоминаем, с 21 апреля Мангистауская область вошла в «красную» зону по коронавирусу.
С 26 апреля вступили новые ограничения.
С начала пандемии в области зарегистрировано 5556 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 4533 человек.
По количеству заражённых за сутки на первом месте Алматы - COVID-19 обнаружили у 698 человек, на втором месте - Нур-Султан, где зафиксировано 439 случаев.
Напоминаем, с 21 апреля Мангистауская область вошла в «красную» зону по коронавирусу.
С 26 апреля вступили новые ограничения.
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