Это не фейк! В Мангистауской области усилен карантин с 26 апреля

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По словам Газиза Надуева с 21 апреля Мангистау находится в «красной зоне» опасности распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим с 26 апреля жителей региона ждут новые ограничения. Главный санитарный врач региона отметил, что предпринимателям, которые начнут использовать мобильное приложение «Ashyq», это даст право работать по режиму объектов, находящихся в «жёлтой зоне», то есть с более облегчёнными ограничениями.
- На сегодняшний день в тестовом режиме в нашем регионе работают порядка 18 субъектов предпринимательства. Даже если та отрасль, в которой они находятся на сегодняшний день, будет находиться под запретом, предприниматели, которые установили мобильное приложение, будут иметь право работать по режиму «жёлтой зоне». На них этот запрет не будет распространяться, - сказал Газиз Надуев.
В новом постановлении говорится, что продовольственные и непродовольственные крытые рынки смогут работать с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима с запретом работы в выходные дни. Также будет ограничена деятельность продовольственных и непродовольственных открытых рынков. Они не смогут работать в воскресенье.
- По деятельности ТРЦ, торговых домов и торговых сетей тоже вводится локдаун с запретом работы в субботние и воскресные дни за исключением продовольственных магазинов, аптек, которые находятся внутри и прививочных пунктов, которые сейчас разворачиваются в торговых центрах, - сказал Газиз Надуев.
Также с понедельника будет ограничена деятельность спортивных комплексов, спортивно-оздоровительных центров и фитнес-центров. В них работа будет осуществляться по предварительной записи в обычные дни и с запретом работы на выходные.
- Что касается непроизводственного сектора - это офисная деятельность, национальные компании и представительства других видов деятельности: бизнес-центры, офисы и государственные органы. С 26 апреля 20 процентов штата будут иметь право работать в офлайн режиме, а 80 процентов мы должны отправить на удалённый режим работы, - сказал Газиз Надуев.
В дошкольных организациях разрешена деятельность дежурных групп с наполнением не более 15 человек. В детских коррекционных и образовательных центрах также можно работать по предварительной записи группам не более 15 человек с соблюдением всех мер предосторожности.
- Разрешается деятельность аттракционов на открытом воздухе, а в закрытых помещениях они все будут запрещены. Деятельность религиозных объектов будет разрешена без проведения коллективных мероприятий с соблюдением требований санитарного дистанцирования и всех противоэпидемических мероприятий, - сказал Газиз Надуев.
SPA-центры и бассейны будут работать по предварительной записи с запретом функционирования в выходные дни. Парикмахерские и салоны красоты должны будут обеспечить работу по предварительной записи, не создавая живых очередей. Сауны будут работать в будни и не смогут функционировать в выходные дни.
- Объекты общественного питания будут функционировать до 20 часов при заполняемости до 50 процентов, но не более 30 посадочных мест. По общественному питанию не запрещается деятельность доставки в онлайн режиме и работа на вынос. По данным двум видам деятельности общественного питания никаких ограничений нет, - сказал Газиз Надуев.
Супер-и гипермаркеты будут работать до 23:00.
- По остальным видам промышленных предприятий и других объектов: услуги моек, СТО и так далее у нас изменений нет. Также на сегодняшний день принято решение проводить термометрию всех пребывающих лиц в международный аэропорт Актау, в том числе внутренними рейсами, - сказал Газиз Надуев.
Полный текст постановления можно скачать здесь.
УТОЧНЕНИЕ:
Ранее опубликованная информация, которую Газиз Надуев назвал не соответсвущей действительности была признана таковой из-за того, что на момент ее распространения в социальных сетях она еще не была утверждена комиссией. Поэтому на тот момент ее можно было расматривать, как недостоверную. Сейчас на брифинге была озвучена информация об ограничених, которые вступают в силу 26 апреля.
Напомним, ранее Газиз Надуев назвал фейком распространяемое в Сети постановление.
- На сегодняшний день в тестовом режиме в нашем регионе работают порядка 18 субъектов предпринимательства. Даже если та отрасль, в которой они находятся на сегодняшний день, будет находиться под запретом, предприниматели, которые установили мобильное приложение, будут иметь право работать по режиму «жёлтой зоне». На них этот запрет не будет распространяться, - сказал Газиз Надуев.
В новом постановлении говорится, что продовольственные и непродовольственные крытые рынки смогут работать с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима с запретом работы в выходные дни. Также будет ограничена деятельность продовольственных и непродовольственных открытых рынков. Они не смогут работать в воскресенье.
- По деятельности ТРЦ, торговых домов и торговых сетей тоже вводится локдаун с запретом работы в субботние и воскресные дни за исключением продовольственных магазинов, аптек, которые находятся внутри и прививочных пунктов, которые сейчас разворачиваются в торговых центрах, - сказал Газиз Надуев.
Также с понедельника будет ограничена деятельность спортивных комплексов, спортивно-оздоровительных центров и фитнес-центров. В них работа будет осуществляться по предварительной записи в обычные дни и с запретом работы на выходные.
- Что касается непроизводственного сектора - это офисная деятельность, национальные компании и представительства других видов деятельности: бизнес-центры, офисы и государственные органы. С 26 апреля 20 процентов штата будут иметь право работать в офлайн режиме, а 80 процентов мы должны отправить на удалённый режим работы, - сказал Газиз Надуев.
В дошкольных организациях разрешена деятельность дежурных групп с наполнением не более 15 человек. В детских коррекционных и образовательных центрах также можно работать по предварительной записи группам не более 15 человек с соблюдением всех мер предосторожности.
- Разрешается деятельность аттракционов на открытом воздухе, а в закрытых помещениях они все будут запрещены. Деятельность религиозных объектов будет разрешена без проведения коллективных мероприятий с соблюдением требований санитарного дистанцирования и всех противоэпидемических мероприятий, - сказал Газиз Надуев.
SPA-центры и бассейны будут работать по предварительной записи с запретом функционирования в выходные дни. Парикмахерские и салоны красоты должны будут обеспечить работу по предварительной записи, не создавая живых очередей. Сауны будут работать в будни и не смогут функционировать в выходные дни.
- Объекты общественного питания будут функционировать до 20 часов при заполняемости до 50 процентов, но не более 30 посадочных мест. По общественному питанию не запрещается деятельность доставки в онлайн режиме и работа на вынос. По данным двум видам деятельности общественного питания никаких ограничений нет, - сказал Газиз Надуев.
Супер-и гипермаркеты будут работать до 23:00.
- По остальным видам промышленных предприятий и других объектов: услуги моек, СТО и так далее у нас изменений нет. Также на сегодняшний день принято решение проводить термометрию всех пребывающих лиц в международный аэропорт Актау, в том числе внутренними рейсами, - сказал Газиз Надуев.
Полный текст постановления можно скачать здесь.
УТОЧНЕНИЕ:
Ранее опубликованная информация, которую Газиз Надуев назвал не соответсвущей действительности была признана таковой из-за того, что на момент ее распространения в социальных сетях она еще не была утверждена комиссией. Поэтому на тот момент ее можно было расматривать, как недостоверную. Сейчас на брифинге была озвучена информация об ограничених, которые вступают в силу 26 апреля.
Напомним, ранее Газиз Надуев назвал фейком распространяемое в Сети постановление.