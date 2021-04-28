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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:41

Просмотров: 2298

За видеосъёмку в наркологическом диспансере арестовали мужчину в Актау

Доставленный в медицинское учреждение для освидетельствования местный житель начал производить съёмку, невзирая на требования полицейского. Приговор по данному делу вынесли в Специализированном административном суде Актау.

Фото из доступных источников
По материалам дела, правонарушитель был доставлен в Мангистауский областной наркологический диспансер в состоянии алкогольного опьянения для освидетельствования. Мужчина принялся снимать происходящее на камеру мобильного телефона. Страж порядка потребовал прекратить съёмку в государственном здании, но последний не подчинился законным требованиям сотрудника.

Нарушителя признали виновным по части 1 статьи 667 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Его арестовали на двое суток.

Постановление суда от 28 апреля вступило в законную силу.

Для справки:

Статья 667 часть 1 - Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности. Это влечёт предупреждение или штраф в размере 20 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток.



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Комментарии ( 6 )

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крякозя́бр (Посетители) Сегодня, 17:06
А законное ли требование?!
 
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Абвгд (Посетители) Сегодня, 16:27
DiDa,
Он не выполнил требование полицейского о прекращении съёмки. За неповиновение и получил наказание. Всё просто.
 
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  • крякозя́бр
 302847066 (Посетители) Сегодня, 16:16
Это судилище, а не суд,куда страна катится, не видно не конца, не края.
 
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  • arsenal
  • 302847066
  • крякозя́бр
 DiDa (Посетители) Сегодня, 15:30
Я что то совсем не понял, за что таки наказали этого человека??? Каким НПА прописан запрет съемки в госучреждениях??? Он не снимал личную жизнь полицейского и не вторгался в его личные жилищные помещения. Как тогда можно было это "обозвать" законным требованием??? Судью "на мыло".
 
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Serega77 (Посетители) Сегодня, 14:59
https://www.google.com/amp/s/tengrinews.kz/kazakhstan_news/instruktsiya-blogerov-ne-tolko-nelzya-snimat-kameru-427597/amp/
 
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  • alesha
  • касым
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  • YYP
 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 14:58
Уточните пожалуйста где прописан запрет съёмки в гос учреждении?
 
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 Serega77 (Посетители) Сегодня, 14:51
трусливая власть!)
 
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 MadJack (Посетители) Сегодня, 14:44
да уж и о каком противодействию коррупции с такими законами можно говорить, позорище, да и только

Каждому свое
 
 

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