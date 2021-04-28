За видеосъёмку в наркологическом диспансере арестовали мужчину в Актау

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По материалам дела, правонарушитель был доставлен в Мангистауский областной наркологический диспансер в состоянии алкогольного опьянения для освидетельствования. Мужчина принялся снимать происходящее на камеру мобильного телефона. Страж порядка потребовал прекратить съёмку в государственном здании, но последний не подчинился законным требованиям сотрудника.



Нарушителя признали виновным по части 1 статьи 667 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Его арестовали на двое суток.



Постановление суда от 28 апреля вступило в законную силу.



Для справки:



Статья 667 часть 1 - Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности. Это влечёт предупреждение или штраф в размере 20 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток.