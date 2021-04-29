«Чистый» четверг: Мусор на кладбище в Актау так и не вывезли

Фото Рашида Исмагилова
Корреспонденты Lada.kz сняли на видео мусор на городском кладбище Актау сегодня, 29 апреля.
На кадрах видно, что в ходе недавней уборки вывезли только часть отходов, а остальное сдвинули к обочинам дорожек или не трогали совсем.
Как сообщили в пресс-службе акима Актау, на данный момент городской отдел жилищно-коммунального хозяйства уже занимается уборкой оставшегося мусора.
- Ранее мы сообщали, что ответственность за состояние городского кладбища будет нести государственное коммунальное предприятие (ГКП) «Актау тургын-уй», но это была неточная информация. В данный момент еще решается, с кем городской акимат заключит контракт: с ГКП «Актау тургын-уй» или ГКП «Акбота», - добавили в пресс-службе.
Напомним, на прошлой неделе жительница Актау пожаловалась на то, что на городском кладбище в Актау нет воды для полива растений и не вывозится мусор, а сторожам уже несколько месяцев не платят зарплату.
Вскоре после этой жалобы городские коммунальные службы начали уборку на территории кладбища.
На кадрах видно, что в ходе недавней уборки вывезли только часть отходов, а остальное сдвинули к обочинам дорожек или не трогали совсем.
Как сообщили в пресс-службе акима Актау, на данный момент городской отдел жилищно-коммунального хозяйства уже занимается уборкой оставшегося мусора.
- Ранее мы сообщали, что ответственность за состояние городского кладбища будет нести государственное коммунальное предприятие (ГКП) «Актау тургын-уй», но это была неточная информация. В данный момент еще решается, с кем городской акимат заключит контракт: с ГКП «Актау тургын-уй» или ГКП «Акбота», - добавили в пресс-службе.
Фото Рашида Исмагилова
Напомним, на прошлой неделе жительница Актау пожаловалась на то, что на городском кладбище в Актау нет воды для полива растений и не вывозится мусор, а сторожам уже несколько месяцев не платят зарплату.
Вскоре после этой жалобы городские коммунальные службы начали уборку на территории кладбища.