«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 29 Апреля
+17...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.75 KZT
  • €1 = 518.3 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:14

Просмотров: 478

«Чистый» четверг: Мусор на кладбище в Актау так и не вывезли

На городском кладбище Актау лежат горы мусора, несмотря на то, что недавно на нем провели уборку. В пресс-службе акима города прокомментировали ситуацию.

Фото Рашида Исмагилова
Корреспонденты Lada.kz сняли на видео мусор на городском кладбище Актау сегодня, 29 апреля.

На кадрах видно, что в ходе недавней уборки вывезли только часть отходов, а остальное сдвинули к обочинам дорожек или не трогали совсем.

Как сообщили в пресс-службе акима Актау, на данный момент городской отдел жилищно-коммунального хозяйства уже занимается уборкой оставшегося мусора.

- Ранее мы сообщали, что ответственность за состояние городского кладбища будет нести государственное коммунальное предприятие (ГКП) «Актау тургын-уй», но это была неточная информация. В данный момент еще решается, с кем городской акимат заключит контракт: с ГКП «Актау тургын-уй» или ГКП «Акбота», - добавили в пресс-службе.

«Чистый» четверг: Мусор на кладбище в Актау так и не вывезли

«Чистый» четверг: Мусор на кладбище в Актау так и не вывезли

«Чистый» четверг: Мусор на кладбище в Актау так и не вывезли

«Чистый» четверг: Мусор на кладбище в Актау так и не вывезли

Фото Рашида Исмагилова




Напомним, на прошлой неделе жительница Актау пожаловалась на то, что на городском кладбище в Актау нет воды для полива растений и не вывозится мусор, а сторожам уже несколько месяцев не платят зарплату.

Вскоре после этой жалобы городские коммунальные службы начали уборку на территории кладбища.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Шевченко 81
 Дизель (Посетители) Сегодня, 20:58
В данный момент еще решается, с кем городской акимат заключит контракт:

Ещё!, идут тёрки по "тендерам" кто больше откатит барыгам с акимата с злачного места.
Дальше перейдут на озеленение и полив... money
Четверг не чистит не руки не совесть правителей бюрократов.

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика