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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 19:24

Просмотров: 1073

Жителей Актау арестовали из-за митингов

Решением Актауского суда двух жителей города признали виновными в нарушении закона о митингах. Об этом сообщает azattyq.org.

фото из открытых источников
Жительница Актау Улболсын Турдиева признана виновной в нарушении закона о митингах, сообщает azattyq.org. Она получила наказание в виде 15 суток ареста. По словам другой активистки Шолпан Жанузаковой, 30 апреля полицейские забрали Турдиеву с работы и доставили в отделение. По словам адвоката Турдиевой Абдирамана Аккулова, суд арестовал его подопечную за проведение пикета 11 апреля.

По сообщениям местных активистов, по обвинению в «нарушении закона о митингах» на пять суток ареста осужден также активист Болат Нургазин. Постановление, согласно информации на сайте суда, было вынесено 30 апреля.

Как сообщает издание, 11 апреля в Актау Турдиева и Жанузакова были доставлены в участок после того, как вышли на пикет в поддержку политических заключенных. Впоследствии их оштрафовали, вменив «участие в несогласованной акции, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания», в связи с акцией 20 марта у здания акимата, во время которой они требовали освободить политзаключенных.


Напомним, другие актауские активисты пришли сегодня в акимат уведомить чиновников о проведении митинга. В прокуратуре Мангистау напомнили об ответственности за проведение неутвержденных митингов.



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Комментарии ( 2 )

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  • Нурекен
 n92 (Посетители) Сегодня, 20:11
я не понял - сначала оштрафовали, потом и арестовали на 5 дней? разве по закону не должно быть 1 наказание ?!
 
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 Neo_221 (Посетители) Сегодня, 19:41
Там где-то запись была насчёт того, что люди шли разрешения спрашивать насчёт митинга. Кажется попытка не удалась)
 
 

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