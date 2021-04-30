Жителей Актау арестовали из-за митингов

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Жительница Актау Улболсын Турдиева признана виновной в нарушении закона о митингах, сообщает azattyq.org. Она получила наказание в виде 15 суток ареста. По словам другой активистки Шолпан Жанузаковой, 30 апреля полицейские забрали Турдиеву с работы и доставили в отделение. По словам адвоката Турдиевой Абдирамана Аккулова, суд арестовал его подопечную за проведение пикета 11 апреля.
По сообщениям местных активистов, по обвинению в «нарушении закона о митингах» на пять суток ареста осужден также активист Болат Нургазин. Постановление, согласно информации на сайте суда, было вынесено 30 апреля.
Как сообщает издание, 11 апреля в Актау Турдиева и Жанузакова были доставлены в участок после того, как вышли на пикет в поддержку политических заключенных. Впоследствии их оштрафовали, вменив «участие в несогласованной акции, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания», в связи с акцией 20 марта у здания акимата, во время которой они требовали освободить политзаключенных.
Напомним, другие актауские активисты пришли сегодня в акимат уведомить чиновников о проведении митинга. В прокуратуре Мангистау напомнили об ответственности за проведение неутвержденных митингов.
По сообщениям местных активистов, по обвинению в «нарушении закона о митингах» на пять суток ареста осужден также активист Болат Нургазин. Постановление, согласно информации на сайте суда, было вынесено 30 апреля.
Как сообщает издание, 11 апреля в Актау Турдиева и Жанузакова были доставлены в участок после того, как вышли на пикет в поддержку политических заключенных. Впоследствии их оштрафовали, вменив «участие в несогласованной акции, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания», в связи с акцией 20 марта у здания акимата, во время которой они требовали освободить политзаключенных.
Напомним, другие актауские активисты пришли сегодня в акимат уведомить чиновников о проведении митинга. В прокуратуре Мангистау напомнили об ответственности за проведение неутвержденных митингов.