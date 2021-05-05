Когда будут введены послабления карантина в Мангистау

- В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации, несмотря на то, что Мангистауская область вошла в «зелёную зону», меры по смягчению будут рассмотрены областным оперативным штабом, то есть мангистаусцы пока должны придерживаться требований последнего постановления. В настоящее время в каждом регионе разная ситуация. Любая область принимает решения, исходя из своего положения. Так, если в течение 7-8 дней в регионе снизится количество случаев заражения коронавирусной инфекцией, мы сможем принять ряд послаблений, - сказал Газиз Надуев.

Ослабление ограничительных мер, как заявил Газиз Надуев, будет принято на заседании областного оперативного штаба и только после стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.Напомним, наш регион сегодня, 5 мая, вошёл в «зелёную» зону по ситуации с COVID-19.За последние сутки в Мангистау выявили 42 заболевших коронавирусом и зарегистрировали 42 факта выздоровления.