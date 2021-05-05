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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:59

Просмотров: 1231

Когда будут введены послабления карантина в Мангистау

Снижение числа заболевших может повлиять на принятие ряда послаблений, сообщил на брифинге в Центре общественных коммуникаций руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Газиз Надуев.

Фото из архива Lada.kz
Ослабление ограничительных мер, как заявил Газиз Надуев, будет принято на заседании областного оперативного штаба и только после стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.

- В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации, несмотря на то, что Мангистауская область вошла в «зелёную зону», меры по смягчению будут рассмотрены областным оперативным штабом, то есть мангистаусцы пока должны придерживаться требований последнего постановления. В настоящее время в каждом регионе разная ситуация. Любая область принимает решения, исходя из своего положения. Так, если в течение 7-8 дней в регионе снизится количество случаев заражения коронавирусной инфекцией, мы сможем принять ряд послаблений, - сказал Газиз Надуев.


Напомним, наш регион сегодня, 5 мая, вошёл в «зелёную» зону по ситуации с COVID-19.

За последние сутки в Мангистау выявили 42 заболевших коронавирусом и зарегистрировали 42 факта выздоровления.



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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 17:41
И долго этот синьор-помидор думать собирается? Почему он не ждал 7-8 дней когда заводил нас то в красную то в желтую зоны?
Или он там че, так сильно занят?
 
 

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