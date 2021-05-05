В аэропорту Актау обещают открыть намазхану

- К сожалению, база не работает, поэтому будем направлять заявление в письменном виде. Пока разрешение не получено, открыть официально не получится, - заявили в пресс-службе Международного аэропорта Актау.

По просьбам пассажиров на сегодняшний день, 5 мая, руководство аэропорта пытается оформить документы на оформление разрешения организации намазханы.Для намазханы будет использовано то же самое помещение, которое было до 2012 года. В настоящее время там ведутся ремонтные работы.