К десятилетию выпуска из школы жители Бейнеуского района подарили дом многодетной семье

Благое дело бывшие выпускники приурочили к акции «30 добрых дел», посвященной 30-летию Независимости страны. Новоселов поздравили чиновники и священнослужители.- Многодетная семья Аманкосовых давно живет на съемных квартирах, и в священный месяц Рамадан выпускники нашей школы подарили ей дом. Ранее выпускники 2009 и 2010 годов также помогли нуждающейся семье обрести свою крышу над головой. Далее благотворительную эстафету передали выпускникам 2012 года, - рассказали в пресс-службе акимата Бейнеуского района.- У меня шестеро детей и вместе с семьей мы 10 лет жили на съемных квартирах. Какого же было мое удивление, когда я узнал, что земляки подарили нам дом, я очень благодарен им за это доброе дело, – поделился Алуадин Аманкосов.