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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:00

Просмотров: 12

К десятилетию выпуска из школы жители Бейнеуского района подарили дом многодетной семье

Выпускники из Бейнеуского района, окончившие школу 10 лет назад, устроили благотворительную акцию. Они подарили дом многодетной семье. Об этом сообщили в пресс-службе акима Бейнеуского района.

Фото пресс-службы акима Бейнеуского района
Благое дело бывшие выпускники приурочили к акции «30 добрых дел», посвященной 30-летию Независимости страны. Новоселов поздравили чиновники и священнослужители.

- Многодетная семья Аманкосовых давно живет на съемных квартирах, и в священный месяц Рамадан выпускники нашей школы подарили ей дом. Ранее выпускники 2009 и 2010 годов также помогли нуждающейся семье обрести свою крышу над головой. Далее благотворительную эстафету передали выпускникам 2012 года, - рассказали в пресс-службе акимата Бейнеуского района.

К десятилетию выпуска из школы жители Бейнеуского района подарили дом многодетной семье


- У меня шестеро детей и вместе с семьей мы 10 лет жили на съемных квартирах. Какого же было мое удивление, когда я узнал, что земляки подарили нам дом, я очень благодарен им за это доброе дело, – поделился Алуадин Аманкосов.



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