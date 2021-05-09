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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 22:47

Просмотров: 607

Гонщика по «встречке» нашла полиция Мангистау

Нарушителю придётся выплатить штраф, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Кадр видео
Сотрудники батальона патрульной полиции установили личность водителя внедорожника Lexus.

- На водителя был составлен административный протокол по статье 606 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения), - сообщили в полиции.


Наказание предусматривает штраф в размере 10 месячных расчётных показателей, то есть 29 170 тенге.

Напомним, видео с нарушением было опубликовано в рубрике «Народные новости» в минувшую пятницу, 7 мая.




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Комментарии ( 3 )

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n92 (Посетители) Сегодня, 00:23
а двойная сплошная?
нужно быть либо слепым, либо тупым чтоб это не видеть!
ПОЗОР ДЕПАРТАМЕНТУ ПОЛИЦИИ РЕГИОНА!!! лучше бы ничего не писали позорники...
и это...думаю пора вводить новую статью - риск жизни другим, и отбирать машину!!
 
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master_kz (Посетители) Вчера, 23:52
Виноват тот резкий поворот на переезде.
 
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  • n92
 Исатай (Посетители) Вчера, 23:49
Статья 596. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона

п. 3. Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, -

влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.

Ответ Министра внутренних дел РК от 2 ноября 2017 года на вопрос от 13 октября 2017 года № 474762 (dialog.gov.kz) «О разъяснениях статей 601 и 596 ч.3 КоАП РК», Ответ Министра внутренних дел РК от 1 августа 2020 года на вопрос от 16 июля 2020 года № 628850 (dialog.egov.kz) «Любое движение на полосе, предназначенной для встречного движения, без учета степени выезда на нее, будет считаться административным правонарушением»

Разве не так?

Земляк,
Интересно, борцы с коррупцией читают Ладу?

Надо завтра на блог министра внутренних дел закинуть.

Надо завтра на блог министра внутренних дел закинуть.
 
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  • n92
 Земляк (Посетители) Вчера, 23:19
Какого хрена штраф? Здесь конкретно лишение идет!! Пересечение двойной сплошной!!!Создание аварийной ситуации!!! Что за лажа??? Коррупция и брат сват продолжается!!!
 
 

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