Гонщика по «встречке» нашла полиция Мангистау

- На водителя был составлен административный протокол по статье 606 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения), - сообщили в полиции.

Сотрудники батальона патрульной полиции установили личность водителя внедорожника Lexus.Наказание предусматривает штраф в размере 10 месячных расчётных показателей, то есть 29 170 тенге.Напомним, видео с нарушением было опубликовано в рубрике «Народные новости» в минувшую пятницу, 7 мая.