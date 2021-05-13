Более 255 кандасов прибудут из Туркменистана в Мангистау

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Специальный поезд с кандасами выехал в 17:20 часов 12 мая текущего года со станции «Туркменбаши» и прибудет на станцию «Жанаозен» примерно в 15:00-16:00 часов 13 мая через станцию «Болашак».
Отмечается, что это - вторая волна переезда этнических казахов из Туркменистана на историческую родину.
- Встреча кандасов организовывается министерствами иностранных дел, информации и общественного развития, здравоохранения, пограничной службой КНБ, акиматом Мангистауской области, АО «Қазақстан темір жолы», Всемирной ассоциацией казахов и НАО «Фонд Отандастар». Визовые документы прибывающих на Родину кандасов подготовлены, имеются справки ПЦР-тестов об отсутствии COVID-19, - сообщает ведомство.
В акимате региона отметили, что в дальнейшем прибывшие кандасы будут расселяться согласно предпочтениям в различные регионы страны. В случае переселения кандасов в северные регионы для них предоставляются региональные квоты.
В Сети появилось видео проводов этнических казахов в Туркменистане.
Напомним, на историческую родину 27 февраля вернулись 153 этнических казаха.
Отмечается, что это - вторая волна переезда этнических казахов из Туркменистана на историческую родину.
- Встреча кандасов организовывается министерствами иностранных дел, информации и общественного развития, здравоохранения, пограничной службой КНБ, акиматом Мангистауской области, АО «Қазақстан темір жолы», Всемирной ассоциацией казахов и НАО «Фонд Отандастар». Визовые документы прибывающих на Родину кандасов подготовлены, имеются справки ПЦР-тестов об отсутствии COVID-19, - сообщает ведомство.
В акимате региона отметили, что в дальнейшем прибывшие кандасы будут расселяться согласно предпочтениям в различные регионы страны. В случае переселения кандасов в северные регионы для них предоставляются региональные квоты.
В Сети появилось видео проводов этнических казахов в Туркменистане.
Напомним, на историческую родину 27 февраля вернулись 153 этнических казаха.
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